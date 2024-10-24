https://ria.ru/20241024/konkurs-1979864742.html

Муниципальные практики Оренбуржья отметили на всероссийском конкурсе

Муниципальные практики Оренбуржья отметили на всероссийском конкурсе - РИА Новости, 24.10.2024

Муниципальные практики Оренбуржья отметили на всероссийском конкурсе

Три муниципалитета Оренбуржья вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", регион является одним из самых активных... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:44

2024-10-24T17:44

2024-10-24T17:44

оренбургская область

оренбургский район

оренбургская область

грачевский район

денис паслер

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Три муниципалитета Оренбуржья вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", регион является одним из самых активных участников конкурса и в этом году его отметили в двух номинациях, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Данный конкурс проводится по пяти номинациям для поощрения и распространения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения. Отбор организуется в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. "Оренбуржье участвует в конкурсе с первого года его проведения, наши муниципалитеты ежегодно становятся победителями. С 2017 по 2024 годы на федеральном этапе конкурса отмечено 14 практик, которые реализуются в регионе. Благодаря этому в бюджеты муниципалитетов-победителей в общей сложности поступило 95,75 миллиона рублей, которые направлены на развитие территорий", – сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. В этом году в номинации "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город")" третье место занял Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района. Там установили 141 камеру видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Места определялись администрацией с сотрудниками полиции и населением. Федеральный грант составит семь миллионов рублей, он будет направлен на дальнейшее развитие проекта. В номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" среди призеров два муниципальных образования региона. Беловский сельсовет Сакмарского района занял четвертое место. Здесь активно проводится модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, организована работа по повышению инвестиционной привлекательности в сфере туризма и развития муниципально-частного партнерства. А на пятом месте Ключевский сельсовет Пономаревского района, ведущей отраслью которого является сельское хозяйство. Администрация Ключевского сельсовета проводит мероприятия по развитию социального партнерства и поддержке субъектов малого предпринимательства, вовлечению в оборот неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участков, оптимизации расходов местного бюджета. Так, за победу в конкурсе Беловский и Ключевский сельсоветы получат федеральные гранты в размере пяти и трех рублей соответственно. Победителями федерального этапа конкурса "Лучшая муниципальная практика" в разные годы признавались Сорочинский городской округ, Новоникольский сельсовет Грачевского района, город Бузулук, Тоцкий сельсовет Тоцкого района, Ташлинский сельсовет Ташлинского района, а также Пригородный и Подгородне-Покровский сельсоветы Оренбургского района, Илекский сельсовет Илекского района, Новоорский поссовет Новоорского района, Наурузовский сельсовет Пономаревского района.

https://ria.ru/20241021/puteprovod-1979182552.html

https://ria.ru/20241021/obmanutye-1979178289.html

https://ria.ru/20241009/orenburzhe-1977227460.html

оренбургский район

оренбургская область

грачевский район

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оренбургский район, оренбургская область, грачевский район, денис паслер