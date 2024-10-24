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Муниципальные практики Оренбуржья отметили на всероссийском конкурсе - РИА Новости, 24.10.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:44 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/konkurs-1979864742.html
Муниципальные практики Оренбуржья отметили на всероссийском конкурсе
Муниципальные практики Оренбуржья отметили на всероссийском конкурсе - РИА Новости, 24.10.2024
Муниципальные практики Оренбуржья отметили на всероссийском конкурсе
Три муниципалитета Оренбуржья вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", регион является одним из самых активных... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:44
2024-10-24T17:44
оренбургская область
оренбургский район
оренбургская область
грачевский район
денис паслер
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Три муниципалитета Оренбуржья вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", регион является одним из самых активных участников конкурса и в этом году его отметили в двух номинациях, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Данный конкурс проводится по пяти номинациям для поощрения и распространения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения. Отбор организуется в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. "Оренбуржье участвует в конкурсе с первого года его проведения, наши муниципалитеты ежегодно становятся победителями. С 2017 по 2024 годы на федеральном этапе конкурса отмечено 14 практик, которые реализуются в регионе. Благодаря этому в бюджеты муниципалитетов-победителей в общей сложности поступило 95,75 миллиона рублей, которые направлены на развитие территорий", – сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. В этом году в номинации "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город")" третье место занял Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района. Там установили 141 камеру видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Места определялись администрацией с сотрудниками полиции и населением. Федеральный грант составит семь миллионов рублей, он будет направлен на дальнейшее развитие проекта. В номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" среди призеров два муниципальных образования региона. Беловский сельсовет Сакмарского района занял четвертое место. Здесь активно проводится модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, организована работа по повышению инвестиционной привлекательности в сфере туризма и развития муниципально-частного партнерства. А на пятом месте Ключевский сельсовет Пономаревского района, ведущей отраслью которого является сельское хозяйство. Администрация Ключевского сельсовета проводит мероприятия по развитию социального партнерства и поддержке субъектов малого предпринимательства, вовлечению в оборот неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участков, оптимизации расходов местного бюджета. Так, за победу в конкурсе Беловский и Ключевский сельсоветы получат федеральные гранты в размере пяти и трех рублей соответственно. Победителями федерального этапа конкурса "Лучшая муниципальная практика" в разные годы признавались Сорочинский городской округ, Новоникольский сельсовет Грачевского района, город Бузулук, Тоцкий сельсовет Тоцкого района, Ташлинский сельсовет Ташлинского района, а также Пригородный и Подгородне-Покровский сельсоветы Оренбургского района, Илекский сельсовет Илекского района, Новоорский поссовет Новоорского района, Наурузовский сельсовет Пономаревского района.
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оренбургский район, оренбургская область, грачевский район, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургский район, Оренбургская область, Грачевский район, Денис Паслер

Муниципальные практики Оренбуржья отметили на всероссийском конкурсе

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Три муниципалитета Оренбуржья вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", регион является одним из самых активных участников конкурса и в этом году его отметили в двух номинациях, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Данный конкурс проводится по пяти номинациям для поощрения и распространения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения. Отбор организуется в два этапа: на региональном и федеральном уровнях.
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"Оренбуржье участвует в конкурсе с первого года его проведения, наши муниципалитеты ежегодно становятся победителями. С 2017 по 2024 годы на федеральном этапе конкурса отмечено 14 практик, которые реализуются в регионе. Благодаря этому в бюджеты муниципалитетов-победителей в общей сложности поступило 95,75 миллиона рублей, которые направлены на развитие территорий", – сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба.
В этом году в номинации "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город")" третье место занял Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района. Там установили 141 камеру видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Места определялись администрацией с сотрудниками полиции и населением. Федеральный грант составит семь миллионов рублей, он будет направлен на дальнейшее развитие проекта.
В номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" среди призеров два муниципальных образования региона.
Беловский сельсовет Сакмарского района занял четвертое место. Здесь активно проводится модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, организована работа по повышению инвестиционной привлекательности в сфере туризма и развития муниципально-частного партнерства. А на пятом месте Ключевский сельсовет Пономаревского района, ведущей отраслью которого является сельское хозяйство. Администрация Ключевского сельсовета проводит мероприятия по развитию социального партнерства и поддержке субъектов малого предпринимательства, вовлечению в оборот неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участков, оптимизации расходов местного бюджета.
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Так, за победу в конкурсе Беловский и Ключевский сельсоветы получат федеральные гранты в размере пяти и трех рублей соответственно.
Победителями федерального этапа конкурса "Лучшая муниципальная практика" в разные годы признавались Сорочинский городской округ, Новоникольский сельсовет Грачевского района, город Бузулук, Тоцкий сельсовет Тоцкого района, Ташлинский сельсовет Ташлинского района, а также Пригородный и Подгородне-Покровский сельсоветы Оренбургского района, Илекский сельсовет Илекского района, Новоорский поссовет Новоорского района, Наурузовский сельсовет Пономаревского района.
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