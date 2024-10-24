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Конференция в честь 5-летия "Цифровой энергетики" прошла в Петербурге - РИА Новости, 24.10.2024
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18:32 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/konferentsiya-1979880974.html
Конференция в честь 5-летия "Цифровой энергетики" прошла в Петербурге
Конференция в честь 5-летия "Цифровой энергетики" прошла в Петербурге - РИА Новости, 24.10.2024
Конференция в честь 5-летия "Цифровой энергетики" прошла в Петербурге
В интеллектуальной лаборатории цифровых сетей группы "Россети" в Санкт-Петербурге прошла конференция, посвященная пятилетию ассоциации "Цифровая энергетика",... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:32
2024-10-24T18:32
санкт-петербург
россия
россети
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В интеллектуальной лаборатории цифровых сетей группы "Россети" в Санкт-Петербурге прошла конференция, посвященная пятилетию ассоциации "Цифровая энергетика", сообщает пресс-служба группы. В мероприятии участвовали заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО "Россети" Константин Кравченко, представители ведущих энергетических и ИТ-компаний. Главной темой встречи стал анализ стратегии цифровой трансформации отрасли. Кравченко рассказал о деятельности созданного правительством РФ Индустриального центра компетенций (ИЦК) "Электроэнергетика", который возглавляет генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин. В рамках ИЦК реализуются восемь приоритетных проектов, которые связаны с разработкой интеграционных ИТ-решений, систем биллинга, предиктивной аналитики и так далее. Замгендиректора предложил создать Центр координации участников ИЦК на базе ассоциации "Цифровая энергетика", а также специализированные центры компетенций по наиболее актуальным задачам, включая развитие систем искусственного интеллекта. Он отметил, что усиление взаимодействия организаций отрасли позволит получить синергетический эффект от использования новых продуктов. Участники конференции ознакомились с возможностями Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, которая была открыта в этом году в Санкт-Петербурге. Она занимается разработкой, испытаниями, сертификацией оборудования и по ряду критериям превосходит зарубежные аналоги. Ассоциация "Цифровая энергетика" была создана в 2019 году для объединения усилий отраслевого бизнес-сообщества, экспертов профильного рынка и органов власти для формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли и экономики в целом.
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санкт-петербург, россия, россети
Санкт-Петербург, Россия, Россети

Конференция в честь 5-летия "Цифровой энергетики" прошла в Петербурге

© Фото : Пресс-служба ПАО "Россети"Конференция в честь 5-летия "Цифровой энергетики" прошла в Петербурге
Конференция в честь 5-летия Цифровой энергетики прошла в Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Пресс-служба ПАО "Россети"
Конференция в честь 5-летия "Цифровой энергетики" прошла в Петербурге
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В интеллектуальной лаборатории цифровых сетей группы "Россети" в Санкт-Петербурге прошла конференция, посвященная пятилетию ассоциации "Цифровая энергетика", сообщает пресс-служба группы.
В мероприятии участвовали заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО "Россети" Константин Кравченко, представители ведущих энергетических и ИТ-компаний. Главной темой встречи стал анализ стратегии цифровой трансформации отрасли.
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Кравченко рассказал о деятельности созданного правительством РФ Индустриального центра компетенций (ИЦК) "Электроэнергетика", который возглавляет генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин. В рамках ИЦК реализуются восемь приоритетных проектов, которые связаны с разработкой интеграционных ИТ-решений, систем биллинга, предиктивной аналитики и так далее.
Замгендиректора предложил создать Центр координации участников ИЦК на базе ассоциации "Цифровая энергетика", а также специализированные центры компетенций по наиболее актуальным задачам, включая развитие систем искусственного интеллекта. Он отметил, что усиление взаимодействия организаций отрасли позволит получить синергетический эффект от использования новых продуктов.
Участники конференции ознакомились с возможностями Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, которая была открыта в этом году в Санкт-Петербурге. Она занимается разработкой, испытаниями, сертификацией оборудования и по ряду критериям превосходит зарубежные аналоги.
Ассоциация "Цифровая энергетика" была создана в 2019 году для объединения усилий отраслевого бизнес-сообщества, экспертов профильного рынка и органов власти для формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли и экономики в целом.
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