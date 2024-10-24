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Зрители собираются на пресс-конференцию Путина на саммите БРИКС

Зрители собираются на пресс-конференцию Путина на саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Зрители собираются на пресс-конференцию Путина на саммите БРИКС

Зрители собираются на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая станет одним из завершающих мероприятий казанского саммита БРИКС, передает... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:33

2024-10-24T17:33

2024-10-24T17:35

россия

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Зрители собираются на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая станет одним из завершающих мероприятий казанского саммита БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. До начала выступления Путина, как ожидается, остаются минуты. Ранее, говоря о допуске на площадку, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на саммит БРИКС получили аккредитацию иностранные журналисты, в том числе из недружественных стран. В зале перед пресс-конференцией российского лидера собираются и представители иностранных СМИ.

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2024

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Журналисты собираются на пресс-конференцию Владимира Путина Журналисты собираются на пресс-конференцию Путина, которая станет одним из завершающих мероприятий казанского саммита БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. 2024-10-24T17:33 true PT0M13S

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