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Умер народный артист России Евгений Князев - РИА Новости, 24.10.2024
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01:08 24.10.2024 (обновлено: 09:14 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/knjazev-1979696523.html
Умер народный артист России Евгений Князев
Умер народный артист России Евгений Князев - РИА Новости, 24.10.2024
Умер народный артист России Евгений Князев
Народный артист России, один из основателей тольяттинского драматического театра "Колесо" Евгений Князев умер в возрасте 82 лет, сообщили в театре. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T01:08
2024-10-24T09:14
россия
тольятти
культура
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Народный артист России, один из основателей тольяттинского драматического театра "Колесо" Евгений Князев умер в возрасте 82 лет, сообщили в театре. "Сегодня, 23 октября 2024 года, ушёл из жизни народный артист России, один из основателей театра "Колесо" Евгений Иванович Князев. Ему было 82 года. Евгений Иванович был уникальной личностью, несомненным профессионалом своего дела, великолепным артистом, педагогом и человеком", - говорится на официальном сайте театра. Коллеги назвали уход из жизни артиста невосполнимой утратой для театрального сообщества страны, губернии и города. "Коллектив театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам Евгения Ивановича", - отметили в театре. Князев вместе с Глебом Дроздовым в 1988 году стоял у истоков создания первого профессионального драматического театра города Тольятти. На сцене театра "Колесо" он создал более 40 ролей, среди них Бегун в спектакле "Спортивные сцены 1981 года", Баталов из "Рождает птица птицу", Яичница из гоголевской "Женитьбы", Сталин в спектакле "Я, бедный Coco Джугашвили", Альфред Дулиттл в "Пигмалионе", Доменико Сориано в "Филумене Мартурано", Фирс в "Вишнёвом саде", глава клана Капулетти в "Ромео и Джульетте" и многие другие.
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россия, тольятти, культура
Россия, Тольятти, Культура
Умер народный артист России Евгений Князев

Умер один из основателей тольяттинского драмтеатра "Колесо" Евгений Князев

© Фото : Театр "Колесо"Евгений Князев
Евгений Князев - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Театр "Колесо"
Евгений Князев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Народный артист России, один из основателей тольяттинского драматического театра "Колесо" Евгений Князев умер в возрасте 82 лет, сообщили в театре.
"Сегодня, 23 октября 2024 года, ушёл из жизни народный артист России, один из основателей театра "Колесо" Евгений Иванович Князев. Ему было 82 года. Евгений Иванович был уникальной личностью, несомненным профессионалом своего дела, великолепным артистом, педагогом и человеком", - говорится на официальном сайте театра.
Коллеги назвали уход из жизни артиста невосполнимой утратой для театрального сообщества страны, губернии и города.
"Коллектив театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам Евгения Ивановича", - отметили в театре.
Князев вместе с Глебом Дроздовым в 1988 году стоял у истоков создания первого профессионального драматического театра города Тольятти. На сцене театра "Колесо" он создал более 40 ролей, среди них Бегун в спектакле "Спортивные сцены 1981 года", Баталов из "Рождает птица птицу", Яичница из гоголевской "Женитьбы", Сталин в спектакле "Я, бедный Coco Джугашвили", Альфред Дулиттл в "Пигмалионе", Доменико Сориано в "Филумене Мартурано", Фирс в "Вишнёвом саде", глава клана Капулетти в "Ромео и Джульетте" и многие другие.
 
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