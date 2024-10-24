https://ria.ru/20241024/knjazev-1979696523.html

Умер народный артист России Евгений Князев

Умер народный артист России Евгений Князев - РИА Новости, 24.10.2024

Умер народный артист России Евгений Князев

Народный артист России, один из основателей тольяттинского драматического театра "Колесо" Евгений Князев умер в возрасте 82 лет, сообщили в театре. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T01:08

2024-10-24T01:08

2024-10-24T09:14

россия

тольятти

культура

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Народный артист России, один из основателей тольяттинского драматического театра "Колесо" Евгений Князев умер в возрасте 82 лет, сообщили в театре. "Сегодня, 23 октября 2024 года, ушёл из жизни народный артист России, один из основателей театра "Колесо" Евгений Иванович Князев. Ему было 82 года. Евгений Иванович был уникальной личностью, несомненным профессионалом своего дела, великолепным артистом, педагогом и человеком", - говорится на официальном сайте театра. Коллеги назвали уход из жизни артиста невосполнимой утратой для театрального сообщества страны, губернии и города. "Коллектив театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам Евгения Ивановича", - отметили в театре. Князев вместе с Глебом Дроздовым в 1988 году стоял у истоков создания первого профессионального драматического театра города Тольятти. На сцене театра "Колесо" он создал более 40 ролей, среди них Бегун в спектакле "Спортивные сцены 1981 года", Баталов из "Рождает птица птицу", Яичница из гоголевской "Женитьбы", Сталин в спектакле "Я, бедный Coco Джугашвили", Альфред Дулиттл в "Пигмалионе", Доменико Сориано в "Филумене Мартурано", Фирс в "Вишнёвом саде", глава клана Капулетти в "Ромео и Джульетте" и многие другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, тольятти, культура