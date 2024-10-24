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Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР - РИА Новости, 24.10.2024
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10:23 24.10.2024 (обновлено: 11:06 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/kndr-1979739634.html
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР - РИА Новости, 24.10.2024
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Госдума на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:23
2024-10-24T11:06
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР."Это итог развития отношений между нашими странами. Полное взаимопонимание. Более того, в самых непростых ситуациях Корейская Народно-Демократическая Республика всегда принимала позицию поддержки нашей страны на уровне международных организаций, при проведении специальной военной операции, поддержала вхождение Крыма, решения, принятые по Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областям. И отношения на парламентском уровне также развиваются в рамках межфракционного сотрудничества", — сказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что договор стал итогам работы, проделанной на уровне глав государств, и понимания между народами и двумя странами.Законопроект о ратификации договора 14 октября внес в Госдуму президент Владимир Путин. Лидеры России и КНДР подписали этот документ 19 июня — во время визита Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года.Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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госдума рф, россия, москва, пхеньян, леонид слуцкий (политик), владимир путин, политика
Госдума РФ, Россия, Москва, Пхеньян, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Политика
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
"Это итог развития отношений между нашими странами. Полное взаимопонимание. Более того, в самых непростых ситуациях Корейская Народно-Демократическая Республика всегда принимала позицию поддержки нашей страны на уровне международных организаций, при проведении специальной военной операции, поддержала вхождение Крыма, решения, принятые по Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областям. И отношения на парламентском уровне также развиваются в рамках межфракционного сотрудничества", — сказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
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Он подчеркнул, что договор стал итогам работы, проделанной на уровне глав государств, и понимания между народами и двумя странами.
Законопроект о ратификации договора 14 октября внес в Госдуму президент Владимир Путин.
Лидеры России и КНДР подписали этот документ 19 июня — во время визита Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года.
Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.
Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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Госдума РФРоссияМоскваПхеньянЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинПолитика
 
 
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