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"Впереди хаос". Десятки ученых предупредили Европу о неминуемом катаклизме - РИА Новости, 24.10.2024
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Наука
 
01:33 24.10.2024 (обновлено: 08:53 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/klimat-1979697788.html
"Впереди хаос". Десятки ученых предупредили Европу о неминуемом катаклизме
"Впереди хаос". Десятки ученых предупредили Европу о неминуемом катаклизме - РИА Новости, 24.10.2024
"Впереди хаос". Десятки ученых предупредили Европу о неминуемом катаклизме
К лидерам стран Северной Европы обратились в открытом письме сорок четыре ведущих климатолога планеты, чтобы предупредить о неминуемой катастрофе из-за коллапса РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T01:33
2024-10-24T08:53
наука
европа
атлантический океан
земля
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. К лидерам стран Северной Европы обратились в открытом письме сорок четыре ведущих климатолога планеты, чтобы предупредить о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана.Они также призвали власти к немедленным действиям и подчеркнули, что риски ослабления циркуляции течений прежде были сильно недооценены.Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие, играя важную роль в климатической системе Земли. Ряд исследований показали замедление течения АМОС в результате глобального потепления, что грозит погружением климата планеты в хаос."Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света", - говорится в письме. Первый и самый сильный удар придется на север Европы (прежде всего Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию). Этот регион ожидает значительное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий. Под удар также попадет сельское хозяйство в Северо-Западной Европе, подчеркнули климатологи.В письме прогнозируются последствия коллапса АМОС и в других регионах: тропические муссонные системы могут сдвинуться на юг и вызвать катастрофические последствия для экосистем и сельского хозяйства, вдоль атлантического побережья США возможно повышение уровня моря, что серьезно угрожает рыболовству.Климатологи предупредили, что без срочных действий по борьбе с изменением климата АМОС может остановиться уже в ближайшие десятилетия. Письмо было направлено в Совет министров Северных стран и призывало поддерживать Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации. В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
https://ria.ru/20240907/klimat-1971219084.html
https://ria.ru/20240226/techeniya-1929532187.html
https://ria.ru/20241006/klimat-1976576148.html
европа
атлантический океан
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европа, атлантический океан, земля, антониу гутерреш, оон
Наука, Европа, Атлантический океан, Земля, Антониу Гутерреш, ООН
"Впереди хаос". Десятки ученых предупредили Европу о неминуемом катаклизме

Климатологи предупредили лидеров стран Северной Европы об угрозе краха АМОС

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. К лидерам стран Северной Европы обратились в открытом письме сорок четыре ведущих климатолога планеты, чтобы предупредить о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана.
Они также призвали власти к немедленным действиям и подчеркнули, что риски ослабления циркуляции течений прежде были сильно недооценены.
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Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие, играя важную роль в климатической системе Земли. Ряд исследований показали замедление течения АМОС в результате глобального потепления, что грозит погружением климата планеты в хаос.

"Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света", - говорится в письме.

Первый и самый сильный удар придется на север Европы (прежде всего Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию). Этот регион ожидает значительное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий. Под удар также попадет сельское хозяйство в Северо-Западной Европе, подчеркнули климатологи.
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В письме прогнозируются последствия коллапса АМОС и в других регионах: тропические муссонные системы могут сдвинуться на юг и вызвать катастрофические последствия для экосистем и сельского хозяйства, вдоль атлантического побережья США возможно повышение уровня моря, что серьезно угрожает рыболовству.

Климатологи предупредили, что без срочных действий по борьбе с изменением климата АМОС может остановиться уже в ближайшие десятилетия. Письмо было направлено в Совет министров Северных стран и призывало поддерживать Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации.

В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
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НаукаЕвропаАтлантический океанЗемляАнтониу ГутеррешООН
 
 
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