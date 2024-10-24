"Впереди хаос". Десятки ученых предупредили Европу о неминуемом катаклизме
Климатологи предупредили лидеров стран Северной Европы об угрозе краха АМОС
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. К лидерам стран Северной Европы обратились в открытом письме сорок четыре ведущих климатолога планеты, чтобы предупредить о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана.
Они также призвали власти к немедленным действиям и подчеркнули, что риски ослабления циркуляции течений прежде были сильно недооценены.
Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие, играя важную роль в климатической системе Земли. Ряд исследований показали замедление течения АМОС в результате глобального потепления, что грозит погружением климата планеты в хаос.
"Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света", - говорится в письме.
Первый и самый сильный удар придется на север Европы (прежде всего Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию). Этот регион ожидает значительное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий. Под удар также попадет сельское хозяйство в Северо-Западной Европе, подчеркнули климатологи.
"Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света", - говорится в письме.
Первый и самый сильный удар придется на север Европы (прежде всего Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию). Этот регион ожидает значительное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий. Под удар также попадет сельское хозяйство в Северо-Западной Европе, подчеркнули климатологи.
Российские ученые изучили неизведанные течения Атлантического океана
26 февраля, 13:17
В письме прогнозируются последствия коллапса АМОС и в других регионах: тропические муссонные системы могут сдвинуться на юг и вызвать катастрофические последствия для экосистем и сельского хозяйства, вдоль атлантического побережья США возможно повышение уровня моря, что серьезно угрожает рыболовству.
Климатологи предупредили, что без срочных действий по борьбе с изменением климата АМОС может остановиться уже в ближайшие десятилетия. Письмо было направлено в Совет министров Северных стран и призывало поддерживать Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации.
В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
Климатологи предупредили, что без срочных действий по борьбе с изменением климата АМОС может остановиться уже в ближайшие десятилетия. Письмо было направлено в Совет министров Северных стран и призывало поддерживать Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации.
В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.