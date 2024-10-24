https://ria.ru/20241024/klimat-1979697788.html

"Впереди хаос". Десятки ученых предупредили Европу о неминуемом катаклизме

"Впереди хаос". Десятки ученых предупредили Европу о неминуемом катаклизме - РИА Новости, 24.10.2024

"Впереди хаос". Десятки ученых предупредили Европу о неминуемом катаклизме

К лидерам стран Северной Европы обратились в открытом письме сорок четыре ведущих климатолога планеты, чтобы предупредить о неминуемой катастрофе из-за коллапса РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T01:33

2024-10-24T01:33

2024-10-24T08:53

наука

европа

атлантический океан

земля

антониу гутерреш

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765353216_0:220:640:580_1920x0_80_0_0_724ff829b78bdd3f2489899d3dfa58ae.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. К лидерам стран Северной Европы обратились в открытом письме сорок четыре ведущих климатолога планеты, чтобы предупредить о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана.Они также призвали власти к немедленным действиям и подчеркнули, что риски ослабления циркуляции течений прежде были сильно недооценены.Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие, играя важную роль в климатической системе Земли. Ряд исследований показали замедление течения АМОС в результате глобального потепления, что грозит погружением климата планеты в хаос."Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света", - говорится в письме. Первый и самый сильный удар придется на север Европы (прежде всего Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию). Этот регион ожидает значительное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий. Под удар также попадет сельское хозяйство в Северо-Западной Европе, подчеркнули климатологи.В письме прогнозируются последствия коллапса АМОС и в других регионах: тропические муссонные системы могут сдвинуться на юг и вызвать катастрофические последствия для экосистем и сельского хозяйства, вдоль атлантического побережья США возможно повышение уровня моря, что серьезно угрожает рыболовству.Климатологи предупредили, что без срочных действий по борьбе с изменением климата АМОС может остановиться уже в ближайшие десятилетия. Письмо было направлено в Совет министров Северных стран и призывало поддерживать Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации. В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

https://ria.ru/20240907/klimat-1971219084.html

https://ria.ru/20240226/techeniya-1929532187.html

https://ria.ru/20241006/klimat-1976576148.html

европа

атлантический океан

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, атлантический океан, земля, антониу гутерреш, оон