https://ria.ru/20241024/kiberataka-1979701361.html

В Джорджии заявили об атаке хакеров из-за рубежа

В Джорджии заявили об атаке хакеров из-за рубежа - РИА Новости, 24.10.2024

В Джорджии заявили об атаке хакеров из-за рубежа

Чиновник из офиса госсекретаря колеблющегося американского штата Джорджия Гейб Стерлинг заявил, что в октябре была отражена, предположительно, совершенная из-за РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T02:41

2024-10-24T02:41

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Чиновник из офиса госсекретаря колеблющегося американского штата Джорджия Гейб Стерлинг заявил, что в октябре была отражена, предположительно, совершенная из-за рубежа атака на сайт, который избиратели используют для запроса бюллетеней для заочного голосования, сообщает телеканал CNN. Пост госсекретаря в иерархии штата - второй по значимости после губернаторского. Телеканал отмечает, что службы киберзащиты штата при поддержке компании Cloudflare отразили попытки хакеров отключить сайт, а возможности избирателей запрашивать бюллетени нарушены не были. "(Атака - ред.) немного замедлила наши системы, но не остановила их работу... Были признаки того, что (атаку совершила - ред.) иностранная держава или иностранная организация по указанию иностранной державы", - заявил Стерлинг телеканалу CNN. Он рассказал, что сотни тысяч IP-адресов из ряда стран заполонили сайт фиктивным трафиком. По словам Стерлинга, это было похоже на "зондирующую атаку". Источники сообщили телеканалу, что Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США осведомлены об этой атаке и работали с офисом госсекретаря штата после инцидента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240902/gimn-1969966459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джорджия, камала харрис, дональд трамп, фбр