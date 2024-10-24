Рейтинг@Mail.ru
В Джорджии заявили об атаке хакеров из-за рубежа - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:41 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/kiberataka-1979701361.html
В Джорджии заявили об атаке хакеров из-за рубежа
В Джорджии заявили об атаке хакеров из-за рубежа - РИА Новости, 24.10.2024
В Джорджии заявили об атаке хакеров из-за рубежа
Чиновник из офиса госсекретаря колеблющегося американского штата Джорджия Гейб Стерлинг заявил, что в октябре была отражена, предположительно, совершенная из-за РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T02:41
2024-10-24T02:41
в мире
сша
джорджия
камала харрис
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Чиновник из офиса госсекретаря колеблющегося американского штата Джорджия Гейб Стерлинг заявил, что в октябре была отражена, предположительно, совершенная из-за рубежа атака на сайт, который избиратели используют для запроса бюллетеней для заочного голосования, сообщает телеканал CNN. Пост госсекретаря в иерархии штата - второй по значимости после губернаторского. Телеканал отмечает, что службы киберзащиты штата при поддержке компании Cloudflare отразили попытки хакеров отключить сайт, а возможности избирателей запрашивать бюллетени нарушены не были. "(Атака - ред.) немного замедлила наши системы, но не остановила их работу... Были признаки того, что (атаку совершила - ред.) иностранная держава или иностранная организация по указанию иностранной державы", - заявил Стерлинг телеканалу CNN. Он рассказал, что сотни тысяч IP-адресов из ряда стран заполонили сайт фиктивным трафиком. По словам Стерлинга, это было похоже на "зондирующую атаку". Источники сообщили телеканалу, что Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США осведомлены об этой атаке и работали с офисом госсекретаря штата после инцидента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240902/gimn-1969966459.html
https://ria.ru/20241008/ssha-1976863769.html
сша
джорджия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джорджия, камала харрис, дональд трамп, фбр
В мире, США, Джорджия, Камала Харрис, Дональд Трамп, ФБР
В Джорджии заявили об атаке хакеров из-за рубежа

CNN: в Джорджии отразили атаку хакеров на сайт для заочного голосования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКибератака
Кибератака - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кибератака. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Чиновник из офиса госсекретаря колеблющегося американского штата Джорджия Гейб Стерлинг заявил, что в октябре была отражена, предположительно, совершенная из-за рубежа атака на сайт, который избиратели используют для запроса бюллетеней для заочного голосования, сообщает телеканал CNN.
Пост госсекретаря в иерархии штата - второй по значимости после губернаторского. Телеканал отмечает, что службы киберзащиты штата при поддержке компании Cloudflare отразили попытки хакеров отключить сайт, а возможности избирателей запрашивать бюллетени нарушены не были.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В США нашли гимн Украины в базе данных избирателей
2 сентября, 13:02
"(Атака - ред.) немного замедлила наши системы, но не остановила их работу... Были признаки того, что (атаку совершила - ред.) иностранная держава или иностранная организация по указанию иностранной державы", - заявил Стерлинг телеканалу CNN.
Он рассказал, что сотни тысяч IP-адресов из ряда стран заполонили сайт фиктивным трафиком. По словам Стерлинга, это было похоже на "зондирующую атаку".
Источники сообщили телеканалу, что Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США осведомлены об этой атаке и работали с офисом госсекретаря штата после инцидента.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Американская разведка обвинила Россию во влиянии на колеблющиеся штаты
8 октября, 00:20
 
В миреСШАДжорджияКамала ХаррисДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала