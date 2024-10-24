Гибель лидера ХАМАС позволит завершить конфликт в Газе, заявила Харрис
Харрис: смерть главы политбюро ХАМАС дает шанс завершить конфликт
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Гибель главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа предоставляет возможность завершить конфликт между Израилем и Палестиной, заявила в среду кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис в вечернем эфире телеканала CNN.
"Мы находимся в ситуации, когда смерть Синвара открывает окно возможностей для завершения данного конфликта, возвращения заложников и облегчения страданий палестинского народа", — сказала Харрис.
По ее словам, на сегодняшний день "погибло слишком много невинных палестинцев". Израильтяне и палестинцы, добавила Харрис, заслуживают право на безопасную жизнь и равные возможности на основе двугосударственного решения текущего конфликта.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября.
СМИ: израильские военные наткнулись на тело лидера ХАМАС случайно
18 октября, 09:32