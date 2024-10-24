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Гибель лидера ХАМАС позволит завершить конфликт в Газе, заявила Харрис - РИА Новости, 24.10.2024
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05:39 24.10.2024 (обновлено: 06:02 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/kharris-1979710139.html
Гибель лидера ХАМАС позволит завершить конфликт в Газе, заявила Харрис
Гибель лидера ХАМАС позволит завершить конфликт в Газе, заявила Харрис - РИА Новости, 24.10.2024
Гибель лидера ХАМАС позволит завершить конфликт в Газе, заявила Харрис
Гибель главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа предоставляет возможность завершить конфликт между Израилем и Палестиной, заявила в среду... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:39
2024-10-24T06:02
в мире
израиль
палестина
сша
яхья синвар
камала харрис
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Гибель главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа предоставляет возможность завершить конфликт между Израилем и Палестиной, заявила в среду кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис в вечернем эфире телеканала CNN. "Мы находимся в ситуации, когда смерть Синвара открывает окно возможностей для завершения данного конфликта, возвращения заложников и облегчения страданий палестинского народа", — сказала Харрис. По ее словам, на сегодняшний день "погибло слишком много невинных палестинцев". Израильтяне и палестинцы, добавила Харрис, заслуживают право на безопасную жизнь и равные возможности на основе двугосударственного решения текущего конфликта. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября.
https://ria.ru/20241020/zalozhniki-1979029816.html
https://ria.ru/20241018/sinvar-1978656571.html
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в мире, израиль, палестина, сша, яхья синвар, камала харрис, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, США, Яхья Синвар, Камала Харрис, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гибель лидера ХАМАС позволит завершить конфликт в Газе, заявила Харрис

Харрис: смерть главы политбюро ХАМАС дает шанс завершить конфликт

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Гибель главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа предоставляет возможность завершить конфликт между Израилем и Палестиной, заявила в среду кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис в вечернем эфире телеканала CNN.
"Мы находимся в ситуации, когда смерть Синвара открывает окно возможностей для завершения данного конфликта, возвращения заложников и облегчения страданий палестинского народа", — сказала Харрис.
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По ее словам, на сегодняшний день "погибло слишком много невинных палестинцев". Израильтяне и палестинцы, добавила Харрис, заслуживают право на безопасную жизнь и равные возможности на основе двугосударственного решения текущего конфликта.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября.
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В миреИзраильПалестинаСШАЯхья СинварКамала ХаррисХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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