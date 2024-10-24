https://ria.ru/20241024/kharris-1979710139.html

Гибель лидера ХАМАС позволит завершить конфликт в Газе, заявила Харрис

Гибель лидера ХАМАС позволит завершить конфликт в Газе, заявила Харрис - РИА Новости, 24.10.2024

Гибель лидера ХАМАС позволит завершить конфликт в Газе, заявила Харрис

Гибель главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа предоставляет возможность завершить конфликт между Израилем и Палестиной, заявила в среду... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T05:39

2024-10-24T05:39

2024-10-24T06:02

в мире

израиль

палестина

сша

яхья синвар

камала харрис

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Гибель главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа предоставляет возможность завершить конфликт между Израилем и Палестиной, заявила в среду кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис в вечернем эфире телеканала CNN. "Мы находимся в ситуации, когда смерть Синвара открывает окно возможностей для завершения данного конфликта, возвращения заложников и облегчения страданий палестинского народа", — сказала Харрис. По ее словам, на сегодняшний день "погибло слишком много невинных палестинцев". Израильтяне и палестинцы, добавила Харрис, заслуживают право на безопасную жизнь и равные возможности на основе двугосударственного решения текущего конфликта. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября.

https://ria.ru/20241020/zalozhniki-1979029816.html

https://ria.ru/20241018/sinvar-1978656571.html

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палестина

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, сша, яхья синвар, камала харрис, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году