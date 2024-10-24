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СМИ: ХАМАС готово остановить огонь, если Израиль примет сделку по Газе - РИА Новости, 24.10.2024
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22:26 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/khamas-1979927064.html
СМИ: ХАМАС готово остановить огонь, если Израиль примет сделку по Газе
СМИ: ХАМАС готово остановить огонь, если Израиль примет сделку по Газе - РИА Новости, 24.10.2024
СМИ: ХАМАС готово остановить огонь, если Израиль примет сделку по Газе
Палестинское движение ХАМАС готово прекратить боевые действия при условии, что Израиль примет соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявил неназванный... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:26
2024-10-24T22:26
в мире
израиль
катар
каир (город)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово прекратить боевые действия при условии, что Израиль примет соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявил неназванный высокопоставленный представитель ХАМАС агентству Франс Пресс. Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что Египет и ХАМАС провели переговоры относительно будущего сектора Газа, Катар координирует с Каиром позицию по любой инициативе в отношении судьбы Газы. "ХАМАС выразил готовность прекратить боевые действия, но Израиль должен взять на себя обязательства по прекращению огня, покинуть сектор Газа, разрешить возвращение перемещённых лиц, согласиться на серьёзную сделку по обмену пленными и разрешить ввоз гуманитарной помощи в Газу", - заявил представитель движения агентству. По данным агентства, он также заявил, что делегация ХАМАС обсудила с египетскими чиновниками в Каире "идеи и предложения", связанные с соглашением о перемирии в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241024/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, катар, каир (город), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Каир (город), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: ХАМАС готово остановить огонь, если Израиль примет сделку по Газе

AFP: ХАМАС готово прекратить боевые действия, если Израиль примет сделку по Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово прекратить боевые действия при условии, что Израиль примет соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявил неназванный высокопоставленный представитель ХАМАС агентству Франс Пресс.
Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что Египет и ХАМАС провели переговоры относительно будущего сектора Газа, Катар координирует с Каиром позицию по любой инициативе в отношении судьбы Газы.
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"ХАМАС выразил готовность прекратить боевые действия, но Израиль должен взять на себя обязательства по прекращению огня, покинуть сектор Газа, разрешить возвращение перемещённых лиц, согласиться на серьёзную сделку по обмену пленными и разрешить ввоз гуманитарной помощи в Газу", - заявил представитель движения агентству.
По данным агентства, он также заявил, что делегация ХАМАС обсудила с египетскими чиновниками в Каире "идеи и предложения", связанные с соглашением о перемирии в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильКатарКаир (город)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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