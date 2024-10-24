https://ria.ru/20241024/khamas-1979927064.html

СМИ: ХАМАС готово остановить огонь, если Израиль примет сделку по Газе

СМИ: ХАМАС готово остановить огонь, если Израиль примет сделку по Газе - РИА Новости, 24.10.2024

СМИ: ХАМАС готово остановить огонь, если Израиль примет сделку по Газе

Палестинское движение ХАМАС готово прекратить боевые действия при условии, что Израиль примет соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявил неназванный... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T22:26

2024-10-24T22:26

2024-10-24T22:26

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово прекратить боевые действия при условии, что Израиль примет соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявил неназванный высокопоставленный представитель ХАМАС агентству Франс Пресс. Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что Египет и ХАМАС провели переговоры относительно будущего сектора Газа, Катар координирует с Каиром позицию по любой инициативе в отношении судьбы Газы. "ХАМАС выразил готовность прекратить боевые действия, но Израиль должен взять на себя обязательства по прекращению огня, покинуть сектор Газа, разрешить возвращение перемещённых лиц, согласиться на серьёзную сделку по обмену пленными и разрешить ввоз гуманитарной помощи в Газу", - заявил представитель движения агентству. По данным агентства, он также заявил, что делегация ХАМАС обсудила с египетскими чиновниками в Каире "идеи и предложения", связанные с соглашением о перемирии в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241024/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241024/zhurnalisty-1979865444.html

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катар

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в мире, израиль, катар, каир (город), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году