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Карелия готова поставлять в Узбекистан промпродукцию и уличные тренажеры - РИА Новости, 24.10.2024
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14:35 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/kareliya-1979809300.html
Карелия готова поставлять в Узбекистан промпродукцию и уличные тренажеры
Карелия готова поставлять в Узбекистан промпродукцию и уличные тренажеры - РИА Новости, 24.10.2024
Карелия готова поставлять в Узбекистан промпродукцию и уличные тренажеры
На встрече главы Республики Карелия Артура Парфенчикова с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым были достигнуты договоренности о поставке в страну продукции... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:35
2024-10-24T14:35
ташкент
узбекистан
республика карелия
артур парфенчиков
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На встрече главы Республики Карелия Артура Парфенчикова с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым были достигнуты договоренности о поставке в страну продукции промышленных предприятий и уличных тренажеров, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Делегация Карелии находится с официальном визитом в Узбекистане. Парфенчиков сообщил о готовности сотрудничества в сферах камне - и деревообработки, поставок пожарных роботов. "Карелия является признанным центром компетенций по камнеобработке. У нас есть уникальные породы камней, например, шунгит, который добывается только в Карелии. Наш регион располагает качественной древесиной и материалами из нее, что тоже может быть интересно узбекским деловым партнерам. Также мы готовы предложить уникальную продукцию нашего мирового лидера по производству пожарных роботов — компании "ЭФЭР", - цитирует пресс-служба Парфенчикова. Также глава Карелии предложил организовать поставки в Ташкент уличных тренажеров MB Barbell. "Наши тренажеры поставляются в более чем 60 стран мира. 3,5 тысячи тренажеров MB Barbell размещены только в Москве. С учетом расширения Ташкента думаю, что тренажеры будут востребованы и жителями города, и гостями. Готовы поставить партию первых тренажеров, определившись в сроках", - добавил Парфенчиков. Умурзаков выразил слова благодарности за предложения от Карелии, подчеркнув, что у Ташкента продолжают укрепляться тесные связи с Россией.
https://ria.ru/20241017/kareliya-1978543545.html
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ташкент, узбекистан, республика карелия, артур парфенчиков
Ташкент, Узбекистан, Республика Карелия, Артур Парфенчиков

Карелия готова поставлять в Узбекистан промпродукцию и уличные тренажеры

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На встрече главы Республики Карелия Артура Парфенчикова с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым были достигнуты договоренности о поставке в страну продукции промышленных предприятий и уличных тренажеров, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Делегация Карелии находится с официальном визитом в Узбекистане. Парфенчиков сообщил о готовности сотрудничества в сферах камне - и деревообработки, поставок пожарных роботов.
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"Карелия является признанным центром компетенций по камнеобработке. У нас есть уникальные породы камней, например, шунгит, который добывается только в Карелии. Наш регион располагает качественной древесиной и материалами из нее, что тоже может быть интересно узбекским деловым партнерам. Также мы готовы предложить уникальную продукцию нашего мирового лидера по производству пожарных роботов — компании "ЭФЭР", - цитирует пресс-служба Парфенчикова.
Также глава Карелии предложил организовать поставки в Ташкент уличных тренажеров MB Barbell.
"Наши тренажеры поставляются в более чем 60 стран мира. 3,5 тысячи тренажеров MB Barbell размещены только в Москве. С учетом расширения Ташкента думаю, что тренажеры будут востребованы и жителями города, и гостями. Готовы поставить партию первых тренажеров, определившись в сроках", - добавил Парфенчиков.
Умурзаков выразил слова благодарности за предложения от Карелии, подчеркнув, что у Ташкента продолжают укрепляться тесные связи с Россией.
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ТашкентУзбекистанРеспублика КарелияАртур Парфенчиков
 
 
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