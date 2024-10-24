https://ria.ru/20241024/kareliya-1979809300.html

Карелия готова поставлять в Узбекистан промпродукцию и уличные тренажеры

Карелия готова поставлять в Узбекистан промпродукцию и уличные тренажеры - РИА Новости, 24.10.2024

Карелия готова поставлять в Узбекистан промпродукцию и уличные тренажеры

На встрече главы Республики Карелия Артура Парфенчикова с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым были достигнуты договоренности о поставке в страну продукции... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:35

2024-10-24T14:35

2024-10-24T14:35

ташкент

узбекистан

республика карелия

артур парфенчиков

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На встрече главы Республики Карелия Артура Парфенчикова с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым были достигнуты договоренности о поставке в страну продукции промышленных предприятий и уличных тренажеров, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Делегация Карелии находится с официальном визитом в Узбекистане. Парфенчиков сообщил о готовности сотрудничества в сферах камне - и деревообработки, поставок пожарных роботов. "Карелия является признанным центром компетенций по камнеобработке. У нас есть уникальные породы камней, например, шунгит, который добывается только в Карелии. Наш регион располагает качественной древесиной и материалами из нее, что тоже может быть интересно узбекским деловым партнерам. Также мы готовы предложить уникальную продукцию нашего мирового лидера по производству пожарных роботов — компании "ЭФЭР", - цитирует пресс-служба Парфенчикова. Также глава Карелии предложил организовать поставки в Ташкент уличных тренажеров MB Barbell. "Наши тренажеры поставляются в более чем 60 стран мира. 3,5 тысячи тренажеров MB Barbell размещены только в Москве. С учетом расширения Ташкента думаю, что тренажеры будут востребованы и жителями города, и гостями. Готовы поставить партию первых тренажеров, определившись в сроках", - добавил Парфенчиков. Умурзаков выразил слова благодарности за предложения от Карелии, подчеркнув, что у Ташкента продолжают укрепляться тесные связи с Россией.

https://ria.ru/20241017/kareliya-1978543545.html

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ташкент

узбекистан

республика карелия

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ташкент, узбекистан, республика карелия, артур парфенчиков