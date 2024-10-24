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Капремонт крупнейшей больницы под Волгоградом завершится к 1 июня - РИА Новости, 24.10.2024
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Волгоградская область
 
12:27 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/kapremont-1979774379.html
Капремонт крупнейшей больницы под Волгоградом завершится к 1 июня
Капремонт крупнейшей больницы под Волгоградом завершится к 1 июня - РИА Новости, 24.10.2024
Капремонт крупнейшей больницы под Волгоградом завершится к 1 июня
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу завершить к 1 июня капитальный ремонт одного из крупнейших медучреждений региона - больницы №1 в РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:27
2024-10-24T12:27
волгоградская область
волжский
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу завершить к 1 июня капитальный ремонт одного из крупнейших медучреждений региона - больницы №1 в городе Волжский, сообщает в четверг пресс-служба администрации области. По информации властей, Бочаров в четверг проверил ход капитального ремонта больницы №1 в Волжском, которая была построена 60 лет назад. Отмечается, что сейчас обновляются гнойнохирургическое, урологическое, а также отделения челюстно-лицевой хирургии, работы ведутся практически на всех этажах здания - с первого по девятый. Ремонт идет поэтапно, что позволило не закрывать больницу, которая принимает пациентов не только из Волжского, но и нескольких районов области. "Отделения, которые мы здесь уже открыли, работают на полную мощь: сосудистое, онкопомощи, женская консультация и другие. Осталось привести в порядок часть стационара… В первом квартале должны быть завершены общестроительные работы. К 1 июня — после лицензирования — лечебное учреждение должно функционировать", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
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волжский, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Волжский, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров

Капремонт крупнейшей больницы под Волгоградом завершится к 1 июня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
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ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу завершить к 1 июня капитальный ремонт одного из крупнейших медучреждений региона - больницы №1 в городе Волжский, сообщает в четверг пресс-служба администрации области.
По информации властей, Бочаров в четверг проверил ход капитального ремонта больницы №1 в Волжском, которая была построена 60 лет назад. Отмечается, что сейчас обновляются гнойнохирургическое, урологическое, а также отделения челюстно-лицевой хирургии, работы ведутся практически на всех этажах здания - с первого по девятый. Ремонт идет поэтапно, что позволило не закрывать больницу, которая принимает пациентов не только из Волжского, но и нескольких районов области.
"Отделения, которые мы здесь уже открыли, работают на полную мощь: сосудистое, онкопомощи, женская консультация и другие. Осталось привести в порядок часть стационара… В первом квартале должны быть завершены общестроительные работы. К 1 июня — после лицензирования — лечебное учреждение должно функционировать", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
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Волгоградская областьВолжскийВолгоградВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
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