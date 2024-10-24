https://ria.ru/20241024/kamchatka-1979717669.html

На Камчатке проверят театр после спектакля про оборону Петропавловска

На Камчатке проверят театр после спектакля про оборону Петропавловска - РИА Новости, 24.10.2024

На Камчатке проверят театр после спектакля про оборону Петропавловска

Минкульт Камчатки проведет служебную проверку в отношении руководства Камчатского театра драмы и комедии после показа спектакля про оборону... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T07:57

2024-10-24T07:57

2024-10-24T07:57

культура

петропавловск-камчатский

камчатка

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987526_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_ea0d30e33caae98b46eb38ba5326bbc3.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости️. Минкульт Камчатки проведет служебную проверку в отношении руководства Камчатского театра драмы и комедии после показа спектакля про оборону Петропавловска-Камчатского 1854 года, ведомство намерено выяснить, были ли допущены ошибки в постановке спектакля, сообщила пресс-служба правительства региона. "Проверка связана с премьерой спектакля, посвящённого героической обороне Петропавловского порта 1854 года от англо-французской эскадры. Министерство культуры края инициировало проверку в отношении руководства театра драмы и комедии, где состоялась премьера спектакля "Памятник "Слава". Постановка вызвала широкий общественный резонанс", - говорится в сообщении. Отмечается, что в состав рабочей группы, которая займется проверкой, "вошли камчатские историки, краеведы, писатели, депутаты и представители культурной сферы". "Мы намерены выяснить, были ли допущены ошибки в постановке спектакля", — отметила министр культуры края Оксана Прокопенко, слова которой приводятся в сообщении. 92-й театральный сезон открылся на Камчатке спектаклем "Памятник "Слава", приуроченным к 170-летию Петропавловской обороны 1854 года. Режиссером постановки по пьесе Александра Вислова является Денис Кожевников. Согласно информации в анонсе спектакля, постановка исследует события 1854 года и прослеживает судьбу участников обороны на десятилетия вперед, охватывая значимые вехи в истории Российского государства. Дмитрий и Александр Максутовы, Юлия Завойко, Константин Мравинский предстают в первую очередь живыми людьми со своими переживаниями, волнениями и проблемами, а потом уже вершителями человеческих судеб и деятелями истории. Историческая тема и психологизм спектакля позволяют адресовать его широкой зрительской аудитории.

https://ria.ru/20240625/kamchatka-1955230873.html

петропавловск-камчатский

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петропавловск-камчатский, камчатка, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), культура