https://ria.ru/20241024/kamchatka-1979714158.html
Камчатка получит федеральные средства на ремонт аэропорта в Тиличиках
Камчатка получит федеральные средства на ремонт аэропорта в Тиличиках - РИА Новости, 24.10.2024
Камчатка получит федеральные средства на ремонт аэропорта в Тиличиках
Камчатский край получит федеральные средства на капитальный ремонт аэропорта в селе Тиличики, который является ключевым авиаузлом на севере региона, заявил по... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T06:42
2024-10-24T06:42
2024-10-24T06:42
камчатский край
экономика
петропавловск-камчатский
россия
дальний восток
владимир солодов
виталий савельев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости️. Камчатский край получит федеральные средства на капитальный ремонт аэропорта в селе Тиличики, который является ключевым авиаузлом на севере региона, заявил по итогам встречи с зампредседателя правительства России Виталием Савельевым губернатор края Владимир Солодов, сообщает его пресс-служба. "Нам удалось договориться о проведении капитального ремонта нашего ключевого аэропорта в Тиличиках, который обеспечивает доступность всех северных районов. Необходимые средства уже заложены в федеральном бюджете на следующий год по линии программы Росавиации — это порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Работы должны быть завершены к 2025 году. В период проведения работ могут возникнуть определенные неудобства для жителей, но мы проработаем альтернативные маршруты на короткие периоды. В итоге мы получим достойный результат", — сказал Солодов. По данным правительства края, взлетно-посадочная полоса аэропорта села Тиличики способна принимать самолеты типа Ан-26, Ан-38, Як-40 и классом ниже, а также вертолетов Ми-8, Ка-27 (Ка-32) и классом ниже. Ежегодно аэропорт Тиличики обеспечивает отправку пассажиров и груза во все северные точки края. Пассажиропоток по маршруту Петропавловск-Камчатский – Тиличики в обоих направлениях составляет более 15 тысяч человек, а по внутренним маршрутам между Тиличиками и населенными пунктами Карагинского, Олюторского и Пенжинского районов – около 20 тысяч пассажиров в год. Также стороны обсудили возможности дополнительного субсидирования социально значимых маршрутов внутренних авиаперевозок на Дальнем Востоке, в том числе с Камчатки во Владивосток, а также по безальтернативным маршрутам внутри региона. "Мы договорились, что вместе с авиакомпанией "Аврора", министерством финансов РФ отработаем возможность включения маршрута "Петропавловск-Камчатский - Владивосток" в число субсидируемых по Дальнему Востоку. Острым вопросом остаётся субсидирование из федерального бюджета местных авиалиний — там, где они являются безальтернативными. Нам предстоит пройти итоговое согласование с Минфином. Формально это относится к региональным полномочиям, и в этом смысле федеральный бюджет традиционно не софинансирует эти перевозки. Однако ввиду безальтернативности и большой нагрузки президентом дано поручение обеспечить софинансирование в таких регионах, как Камчатский край", — сообщил губернатор.
https://ria.ru/20241022/kamchatka-1979265705.html
https://ria.ru/20240801/mishustin-1963404823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, петропавловск-камчатский, россия, дальний восток, владимир солодов, виталий савельев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), "аврора", министерство финансов рф (минфин россии), ан-26, ан-38, як-40
Камчатский край, Экономика, Петропавловск-Камчатский, Россия, Дальний Восток, Владимир Солодов, Виталий Савельев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), "Аврора", Министерство финансов РФ (Минфин России), Ан-26, Ан-38, Як-40
Камчатка получит федеральные средства на ремонт аэропорта в Тиличиках
Губернатор Солодов: Камчатка получит средства на капремонт аэропорта в Тиличиках
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости️. Камчатский край получит федеральные средства на капитальный ремонт аэропорта в селе Тиличики, который является ключевым авиаузлом на севере региона, заявил по итогам встречи с зампредседателя правительства России Виталием Савельевым губернатор края Владимир Солодов, сообщает его пресс-служба.
"Нам удалось договориться о проведении капитального ремонта нашего ключевого аэропорта в Тиличиках, который обеспечивает доступность всех северных районов. Необходимые средства уже заложены в федеральном бюджете на следующий год по линии программы Росавиации — это порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Работы должны быть завершены к 2025 году. В период проведения работ могут возникнуть определенные неудобства для жителей, но мы проработаем альтернативные маршруты на короткие периоды. В итоге мы получим достойный результат", — сказал Солодов.
По данным правительства края, взлетно-посадочная полоса аэропорта села Тиличики способна принимать самолеты типа Ан-26, Ан-38, Як-40 и классом ниже, а также вертолетов Ми-8, Ка-27 (Ка-32) и классом ниже. Ежегодно аэропорт Тиличики обеспечивает отправку пассажиров и груза во все северные точки края. Пассажиропоток по маршруту Петропавловск-Камчатский – Тиличики в обоих направлениях составляет более 15 тысяч человек, а по внутренним маршрутам между Тиличиками и населенными пунктами Карагинского, Олюторского и Пенжинского районов – около 20 тысяч пассажиров в год.
Также стороны обсудили возможности дополнительного субсидирования социально значимых маршрутов внутренних авиаперевозок на Дальнем Востоке, в том числе с Камчатки во Владивосток, а также по безальтернативным маршрутам внутри региона.
"Мы договорились, что вместе с авиакомпанией "Аврора", министерством финансов РФ отработаем возможность включения маршрута "Петропавловск-Камчатский - Владивосток" в число субсидируемых по Дальнему Востоку. Острым вопросом остаётся субсидирование из федерального бюджета местных авиалиний — там, где они являются безальтернативными. Нам предстоит пройти итоговое согласование с Минфином. Формально это относится к региональным полномочиям, и в этом смысле федеральный бюджет традиционно не софинансирует эти перевозки. Однако ввиду безальтернативности и большой нагрузки президентом дано поручение обеспечить софинансирование в таких регионах, как Камчатский край", — сообщил губернатор.