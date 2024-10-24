https://ria.ru/20241024/kamchatka-1979714158.html

Камчатка получит федеральные средства на ремонт аэропорта в Тиличиках

Камчатка получит федеральные средства на ремонт аэропорта в Тиличиках - РИА Новости, 24.10.2024

Камчатка получит федеральные средства на ремонт аэропорта в Тиличиках

Камчатский край получит федеральные средства на капитальный ремонт аэропорта в селе Тиличики, который является ключевым авиаузлом на севере региона, заявил по... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T06:42

2024-10-24T06:42

2024-10-24T06:42

камчатский край

экономика

петропавловск-камчатский

россия

дальний восток

владимир солодов

виталий савельев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости️. Камчатский край получит федеральные средства на капитальный ремонт аэропорта в селе Тиличики, который является ключевым авиаузлом на севере региона, заявил по итогам встречи с зампредседателя правительства России Виталием Савельевым губернатор края Владимир Солодов, сообщает его пресс-служба. "Нам удалось договориться о проведении капитального ремонта нашего ключевого аэропорта в Тиличиках, который обеспечивает доступность всех северных районов. Необходимые средства уже заложены в федеральном бюджете на следующий год по линии программы Росавиации — это порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Работы должны быть завершены к 2025 году. В период проведения работ могут возникнуть определенные неудобства для жителей, но мы проработаем альтернативные маршруты на короткие периоды. В итоге мы получим достойный результат", — сказал Солодов. По данным правительства края, взлетно-посадочная полоса аэропорта села Тиличики способна принимать самолеты типа Ан-26, Ан-38, Як-40 и классом ниже, а также вертолетов Ми-8, Ка-27 (Ка-32) и классом ниже. Ежегодно аэропорт Тиличики обеспечивает отправку пассажиров и груза во все северные точки края. Пассажиропоток по маршруту Петропавловск-Камчатский – Тиличики в обоих направлениях составляет более 15 тысяч человек, а по внутренним маршрутам между Тиличиками и населенными пунктами Карагинского, Олюторского и Пенжинского районов – около 20 тысяч пассажиров в год. Также стороны обсудили возможности дополнительного субсидирования социально значимых маршрутов внутренних авиаперевозок на Дальнем Востоке, в том числе с Камчатки во Владивосток, а также по безальтернативным маршрутам внутри региона. "Мы договорились, что вместе с авиакомпанией "Аврора", министерством финансов РФ отработаем возможность включения маршрута "Петропавловск-Камчатский - Владивосток" в число субсидируемых по Дальнему Востоку. Острым вопросом остаётся субсидирование из федерального бюджета местных авиалиний — там, где они являются безальтернативными. Нам предстоит пройти итоговое согласование с Минфином. Формально это относится к региональным полномочиям, и в этом смысле федеральный бюджет традиционно не софинансирует эти перевозки. Однако ввиду безальтернативности и большой нагрузки президентом дано поручение обеспечить софинансирование в таких регионах, как Камчатский край", — сообщил губернатор.

https://ria.ru/20241022/kamchatka-1979265705.html

https://ria.ru/20240801/mishustin-1963404823.html

петропавловск-камчатский

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, петропавловск-камчатский, россия, дальний восток, владимир солодов, виталий савельев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), "аврора", министерство финансов рф (минфин россии), ан-26, ан-38, як-40