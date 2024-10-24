https://ria.ru/20241024/izrail-1979779350.html

СМИ: Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки секретных документов

СМИ: Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки секретных документов - РИА Новости, 24.10.2024

СМИ: Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки секретных документов

Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки американских секретных документов о подготовке к ней, пишет британская газета Times со ссылкой на источник. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:46

2024-10-24T12:46

2024-10-24T13:23

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки американских секретных документов о подготовке к ней, пишет британская газета Times со ссылкой на источник."Утечка американских документов отсрочила атаку в связи с необходимостью изменить определенные стратегии и компоненты. Месть будет, однако для нее требуется больше времени, чем предполагалось", — заявил изданию источник в разведке неназванной страны, обладающий информацией о действиях Израиля.Об утечке сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану стало известно в конце прошлой недели. По информации телеканала CNN, среди прочего это были данные об учениях израильских ВВС с применением ракет класса "воздух — земля". Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в интернете 18 октября. На них стоит гриф "Совершенно секретно" и маркировка, указывающая на то, что ознакомиться с этой информацией могут только члены разведывательного альянса "Пять глаз", в который, помимо США, входят Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия, отмечал CNN.Позже глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что никто из его секретариата не фигурирует в расследовании утечки.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляли, что Иран выпустил около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в соцсетях запечатлели последствия падения снарядов в разных городах. По данным властей Израиля, обстрел обошелся без жертв, хотя СМИ сообщали о гибели одного человека на Западном берегу реки Иордан — предположительно, палестинца из сектора Газа.Иранцы утверждают, что ракеты поразили израильские военные объекты. В Тель-Авиве заявили, что урон был минимальным. Израиль пообещал нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241024/damask-1979705717.html

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в мире, израиль, иран, сша, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024