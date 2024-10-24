СМИ: Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки секретных документов
СМИ: Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки документов и меняет стратегию
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки американских секретных документов о подготовке к ней, пишет британская газета Times со ссылкой на источник.
"Утечка американских документов отсрочила атаку в связи с необходимостью изменить определенные стратегии и компоненты. Месть будет, однако для нее требуется больше времени, чем предполагалось", — заявил изданию источник в разведке неназванной страны, обладающий информацией о действиях Израиля.
Израиль нанес удар с воздуха по Дамаску
Вчера, 04:10
Об утечке сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану стало известно в конце прошлой недели. По информации телеканала CNN, среди прочего это были данные об учениях израильских ВВС с применением ракет класса "воздух — земля". Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в интернете 18 октября. На них стоит гриф "Совершенно секретно" и маркировка, указывающая на то, что ознакомиться с этой информацией могут только члены разведывательного альянса "Пять глаз", в который, помимо США, входят Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия, отмечал CNN.
Позже глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что никто из его секретариата не фигурирует в расследовании утечки.
Иран пригрозил США ответственностью в случае удара Израиля
22 октября, 00:13
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляли, что Иран выпустил около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в соцсетях запечатлели последствия падения снарядов в разных городах. По данным властей Израиля, обстрел обошелся без жертв, хотя СМИ сообщали о гибели одного человека на Западном берегу реки Иордан — предположительно, палестинца из сектора Газа.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили израильские военные объекты. В Тель-Авиве заявили, что урон был минимальным. Израиль пообещал нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Тегеран назвал любую атаку Израиля на Иран "красной линией"
19 октября, 22:01