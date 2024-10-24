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Предположительно обнаружен новый очаг обитания ирбисов на Алтае - РИА Новости, 24.10.2024
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
13:53 24.10.2024 (обновлено: 18:50 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/irbisy-1979780782.html
Предположительно обнаружен новый очаг обитания ирбисов на Алтае
Предположительно обнаружен новый очаг обитания ирбисов на Алтае - РИА Новости, 24.10.2024
Предположительно обнаружен новый очаг обитания ирбисов на Алтае
К такому выводу пришли ученые-экологи из национального парка "Сайлюгемский" по итогам совместного проекта с компанией "Эвалар" по изучению популяции... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:53
2024-10-24T18:50
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МОСКВА, 24 окт – пресс-служба ЗАО "Эвалар". К такому выводу пришли ученые-экологи из национального парка "Сайлюгемский" по итогам совместного проекта с компанией "Эвалар" по изучению популяции трансграничных барсов, населяющих горный массив Талдуаир. Несмотря на то, что это нетипичные для этого животного ландшафты, ранее там были обнаружены следы жизнедеятельности этих редких диких кошек.В течение недели сотрудники научного отдела национального парка "Сайлюгемский" вместе с помощниками-волонтерами исследовали новый, труднодоступный и малоизученный ареал обитания снежных барсов. В результате экспедиции были собраны доподлинные сведения, свидетельствующие о жизнедеятельности животных на этом участке, а также установлена новая сеть из восьми фото-ловушек, которая позволит к весне подтвердить предположения экологов и определить точную численность популяции в данном очаге обитания."Для нас задиры от когтей на коре деревьев или следы от задних лап при сгребании земли – верный признак того, что здесь живут барсы. Несмотря на то, что данное место обитания заметно отличается от привычных, горный массив Талдуаир имеет важное значение для сохранения этого краснокнижного животного. В частности, мы предполагаем, что ирбисы используют его в качестве миграционного коридора для перемещения, а потому они вполне спокойно могут кочевать с соседнего хребта Чихачева на Курайский хребет. Но давайте дождемся весны, когда сможем снять показания с фото-ловушек и подтвердить или опровергнуть наши догадки", - рассказал руководитель экспедиции и замдиректора Сайлюгемского национального парка Денис Гуляев.Горный массив Талдуаир расположен между восточной окраиной Курайского хребта и хребтом Чихачева в Республике Алтай. Несмотря на то, что ранее экологи фиксировали снежных барсов в этом регионе, активно местообитание не изучалось, из-за чего данный участок стали негласно называть "белым пятном" на карте территорий, пригодных для обитания ирбисов.На данном этапе основной целью экспедиции стали установка фото-ловушек для оценки численности и состояния ирбисов, а также запуск регулярного мониторинга. Финальные данные будут обнародованы весной после сбора и анализа данных, полученных с установленных в ходе экспедиции камер.Реклама, ЗАО "Эвалар", Erid: F7NfYUJCUneP3Vg1V2na
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москва, республика алтай, эвалар
Алтайский край, Москва, Республика Алтай, Эвалар

Предположительно обнаружен новый очаг обитания ирбисов на Алтае

© Фото: пресс-служба ЗАО "Эвалар"Установка фотоловушек
Установка фотоловушек - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото: пресс-служба ЗАО "Эвалар"
Установка фотоловушек
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МОСКВА, 24 окт – пресс-служба ЗАО "Эвалар". К такому выводу пришли ученые-экологи из национального парка "Сайлюгемский" по итогам совместного проекта с компанией "Эвалар" по изучению популяции трансграничных барсов, населяющих горный массив Талдуаир. Несмотря на то, что это нетипичные для этого животного ландшафты, ранее там были обнаружены следы жизнедеятельности этих редких диких кошек.
В течение недели сотрудники научного отдела национального парка "Сайлюгемский" вместе с помощниками-волонтерами исследовали новый, труднодоступный и малоизученный ареал обитания снежных барсов. В результате экспедиции были собраны доподлинные сведения, свидетельствующие о жизнедеятельности животных на этом участке, а также установлена новая сеть из восьми фото-ловушек, которая позволит к весне подтвердить предположения экологов и определить точную численность популяции в данном очаге обитания.
© Фото: пресс-служба ЗАО "Эвалар"Горный массив Талдуаир на Алтае
Горный массив Талдуаир на Алтае - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото: пресс-служба ЗАО "Эвалар"
"Для нас задиры от когтей на коре деревьев или следы от задних лап при сгребании земли – верный признак того, что здесь живут барсы. Несмотря на то, что данное место обитания заметно отличается от привычных, горный массив Талдуаир имеет важное значение для сохранения этого краснокнижного животного. В частности, мы предполагаем, что ирбисы используют его в качестве миграционного коридора для перемещения, а потому они вполне спокойно могут кочевать с соседнего хребта Чихачева на Курайский хребет. Но давайте дождемся весны, когда сможем снять показания с фото-ловушек и подтвердить или опровергнуть наши догадки", - рассказал руководитель экспедиции и замдиректора Сайлюгемского национального парка Денис Гуляев.
Горный массив Талдуаир расположен между восточной окраиной Курайского хребта и хребтом Чихачева в Республике Алтай. Несмотря на то, что ранее экологи фиксировали снежных барсов в этом регионе, активно местообитание не изучалось, из-за чего данный участок стали негласно называть "белым пятном" на карте территорий, пригодных для обитания ирбисов.
На данном этапе основной целью экспедиции стали установка фото-ловушек для оценки численности и состояния ирбисов, а также запуск регулярного мониторинга. Финальные данные будут обнародованы весной после сбора и анализа данных, полученных с установленных в ходе экспедиции камер.
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Алтайский крайМоскваРеспублика АлтайЭвалар
 
 
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