Почти 30 км автодорог отремонтировали по нацпроекту в Ингушетии в 2024 году
Вид города Назрань в Ингушетии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии в текущем году досрочно завершили реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги", отремонтировав 13 автодорог общей протяженностью 28 километров, сообщила пресс-служба главы региона.
"Ингушетия, как и в предыдущие годы, досрочно завершила строительство и ремонт дорожных объектов в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В этом году в нормативное состояние приведено 13 дорожных объектов общей протяженностью 28 километров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что работы проходили как на региональных трассах, так и на улицах городов республики. Самым масштабным объектом, обновленным в текущем году, стал участок автодороги Зязиков-Юрт – Вознесеновская – Моздок протяженностью 5 километров.
В крупнейшем городе региона Назрани отремонтировано девять улиц, в столице республики Магасе обновили дорожное покрытие двух оживленных улиц, на которых расположено множество социально-значимых объектов, в том числе школы и детские сады. Помимо этого, введен в эксплуатацию мост через реку Сунжа в Карабулаке.
"От качества дорог напрямую зависят темпы экономического роста, уровень жизни людей, инвестиционная привлекательность региона. Благодаря эффективной реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" нам удается решать эти задачи", – отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Ингушетии с 2019 года. За это время в регионе отремонтировано 93 объекта общей протяженностью около 400 километров.