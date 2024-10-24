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Почти 30 км автодорог отремонтировали по нацпроекту в Ингушетии в 2024 году - РИА Новости, 24.10.2024
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Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
10:17 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/ingushetija-1979737542.html
Почти 30 км автодорог отремонтировали по нацпроекту в Ингушетии в 2024 году
Почти 30 км автодорог отремонтировали по нацпроекту в Ингушетии в 2024 году - РИА Новости, 24.10.2024
Почти 30 км автодорог отремонтировали по нацпроекту в Ингушетии в 2024 году
Власти Ингушетии в текущем году досрочно завершили реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги", отремонтировав 13 автодорог общей протяженностью 28... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:17
2024-10-24T10:17
республика ингушетия
моздок
назрань
магас
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии в текущем году досрочно завершили реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги", отремонтировав 13 автодорог общей протяженностью 28 километров, сообщила пресс-служба главы региона. "Ингушетия, как и в предыдущие годы, досрочно завершила строительство и ремонт дорожных объектов в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В этом году в нормативное состояние приведено 13 дорожных объектов общей протяженностью 28 километров", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы проходили как на региональных трассах, так и на улицах городов республики. Самым масштабным объектом, обновленным в текущем году, стал участок автодороги Зязиков-Юрт – Вознесеновская – Моздок протяженностью 5 километров. В крупнейшем городе региона Назрани отремонтировано девять улиц, в столице республики Магасе обновили дорожное покрытие двух оживленных улиц, на которых расположено множество социально-значимых объектов, в том числе школы и детские сады. Помимо этого, введен в эксплуатацию мост через реку Сунжа в Карабулаке. "От качества дорог напрямую зависят темпы экономического роста, уровень жизни людей, инвестиционная привлекательность региона. Благодаря эффективной реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" нам удается решать эти задачи", – отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Ингушетии с 2019 года. За это время в регионе отремонтировано 93 объекта общей протяженностью около 400 километров.
https://ria.ru/20240802/modernizatsiya-1963626525.html
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моздок, назрань, магас, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Моздок, Назрань, Магас, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия

Почти 30 км автодорог отремонтировали по нацпроекту в Ингушетии в 2024 году

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид города Назрань в Ингушетии
Вид города Назрань в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид города Назрань в Ингушетии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии в текущем году досрочно завершили реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги", отремонтировав 13 автодорог общей протяженностью 28 километров, сообщила пресс-служба главы региона.
"Ингушетия, как и в предыдущие годы, досрочно завершила строительство и ремонт дорожных объектов в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В этом году в нормативное состояние приведено 13 дорожных объектов общей протяженностью 28 километров", - говорится в сообщении.
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Ингушетия проведет модернизацию международного аэропорта "Магас"
2 августа, 11:17
Отмечается, что работы проходили как на региональных трассах, так и на улицах городов республики. Самым масштабным объектом, обновленным в текущем году, стал участок автодороги Зязиков-Юрт – Вознесеновская – Моздок протяженностью 5 километров.
В крупнейшем городе региона Назрани отремонтировано девять улиц, в столице республики Магасе обновили дорожное покрытие двух оживленных улиц, на которых расположено множество социально-значимых объектов, в том числе школы и детские сады. Помимо этого, введен в эксплуатацию мост через реку Сунжа в Карабулаке.
"От качества дорог напрямую зависят темпы экономического роста, уровень жизни людей, инвестиционная привлекательность региона. Благодаря эффективной реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" нам удается решать эти задачи", – отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Ингушетии с 2019 года. За это время в регионе отремонтировано 93 объекта общей протяженностью около 400 километров.
Новая амбулатория в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Новую амбулаторию построили по нацпроекту в Назрановском районе Ингушетии
22 апреля, 16:38
 
Республика ИнгушетияМоздокНазраньМагасМахмуд-Али КалиматовРеспублика Ингушетия
 
 
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