https://ria.ru/20241024/impichment-1979938833.html

Зурабишвили спрогнозировала арест при победе "Грузинской мечты" на выборах

Зурабишвили спрогнозировала арест при победе "Грузинской мечты" на выборах - РИА Новости, 25.10.2024

Зурабишвили спрогнозировала арест при победе "Грузинской мечты" на выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уверена в победе оппозиции на предстоящих 26 октября парламентских выборах, но прогнозирует, что если победит "Грузинская... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-24T00:55

2024-10-24T00:55

2024-10-25T01:06

саломе зурабишвили

грузия

в мире

парламентские выборы в грузии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894129739_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_9cbb5f869610e6b5794828620802ae7c.jpg

ТБИЛИСИ, 24 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уверена в победе оппозиции на предстоящих 26 октября парламентских выборах, но прогнозирует, что если победит "Грузинская мечта", то ей грозит импичмент и тюрьма. Ее слова приводит телеканал Mtavari."Не существует никаких но, я исключаю все, кроме победы европейских сил и Грузии … Если это произойдет, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму", — заявила Зурабишвили на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее правящая партия Грузии "Грузинская мечта" второй раз возобновила процедуру импичмента президенту из-за ее несогласованных с правительством зарубежных визитов. В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо пройти 5% барьер. Партия, набравшая более 50 процентов голосов, сможет представить кандидата в премьеры и единогласно утвердить состав правительства. Основная борьба ведется между правящей с 2012 года партией "Грузинская мечта" и оппозиционными партиями, которые готовы суммировать свои голоса и создать коалицию по инициативе президента Саломе Зурабишвили. В случае победы оппозиции, кандидата в премьеры представит президент, а правительство будет сформировано временно, для упразднения принятых "Грузинской мечтой" законов и назначения в 2025 году внеочередных парламентских выборов.

https://ria.ru/20240910/zurabishvili-1971894766.html

https://ria.ru/20240904/gruziya-1970533856.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саломе зурабишвили, грузия, в мире, парламентские выборы в грузии