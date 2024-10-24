https://ria.ru/20241024/guf-1979852471.html
Гуф извинился перед полицейскими в Подмосковье за хулиганскую выходку
Гуф извинился перед полицейскими в Подмосковье за хулиганскую выходку - РИА Новости, 24.10.2024
Гуф извинился перед полицейскими в Подмосковье за хулиганскую выходку
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) извинился перед подмосковными полицейскими за хулиганскую выходку. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:58
2024-10-24T16:58
2024-10-24T17:47
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) извинился перед подмосковными полицейскими за хулиганскую выходку. "Извиняюсь на этот раз перед сотрудниками Наро-Фоминского ОВД, где я сейчас нахожусь. Каюсь, искренне каюсь за последнюю свою выходку, которая разлетелась по всему интернету. Мне очень стыдно очень перед всеми <..>. Столько ненужных хлопот принес своей хулиганской выходкой", — сказал он на видео, опубликованном в соцсети Instagram*. Рэпер отметил, что ему не привыкать приносить извинения."Постараюсь больше не косячить так, постараюсь больше не исполнять такое, потому что я автор и исполнитель не только собственных треков, но еще и своей жизни. Мне не нужна статья там, садиться в тюрьму я тоже не хочу", — добавил он. Гуф выразил надежду, что все закончится хорошо."Этот год кармы, поэтому желаю всем карму почистить хорошенько перед новым годом. Вот меня она сама настигает, так что будем думать дальше", — заключил он.Накануне в подмосковном главке МВД сообщили РИА Новости, что после сообщения о конфликте в отдел полиции доставили двух человек. В правоохранительных органах уточнили, что один из них — Долматов. Полиция начала проверку по двум статьям УК, в тои числе об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Позже стало известно, что на Гуфа составили административный проткол о мелком хулиганстве.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240813/zaderzhanie-1966036498.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), наро-фоминск, наро-фоминский район
Шоубиз, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Наро-Фоминский район
Гуф извинился перед полицейскими в Подмосковье за хулиганскую выходку
Гуф извинился перед сотрудниками полиции Наро-Фоминска за хулиганскую выходку
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) извинился перед подмосковными полицейскими за хулиганскую выходку.
"Извиняюсь на этот раз перед сотрудниками Наро-Фоминского ОВД, где я сейчас нахожусь. Каюсь, искренне каюсь за последнюю свою выходку, которая разлетелась по всему интернету. Мне очень стыдно очень перед всеми <..>. Столько ненужных хлопот принес своей хулиганской выходкой", — сказал он на видео, опубликованном в соцсети Instagram*.
Рэпер отметил, что ему не привыкать приносить извинения.
«
"Постараюсь больше не косячить так, постараюсь больше не исполнять такое, потому что я автор и исполнитель не только собственных треков, но еще и своей жизни. Мне не нужна статья там, садиться в тюрьму я тоже не хочу", — добавил он.
Гуф выразил надежду, что все закончится хорошо.
"Этот год кармы, поэтому желаю всем карму почистить хорошенько перед новым годом. Вот меня она сама настигает, так что будем думать дальше", — заключил он.
Накануне в подмосковном главке МВД сообщили РИА Новости, что после сообщения о конфликте в отдел полиции доставили двух человек. В правоохранительных органах уточнили, что один из них — Долматов. Полиция начала проверку по двум статьям УК, в тои числе об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Позже стало известно, что на Гуфа составили административный проткол о мелком хулиганстве.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.