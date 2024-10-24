https://ria.ru/20241024/guf-1979852471.html

Гуф извинился перед полицейскими в Подмосковье за хулиганскую выходку

Гуф извинился перед полицейскими в Подмосковье за хулиганскую выходку - РИА Новости, 24.10.2024

Гуф извинился перед полицейскими в Подмосковье за хулиганскую выходку

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) извинился перед подмосковными полицейскими за хулиганскую выходку. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:58

2024-10-24T16:58

2024-10-24T17:47

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) извинился перед подмосковными полицейскими за хулиганскую выходку. "Извиняюсь на этот раз перед сотрудниками Наро-Фоминского ОВД, где я сейчас нахожусь. Каюсь, искренне каюсь за последнюю свою выходку, которая разлетелась по всему интернету. Мне очень стыдно очень перед всеми <..>. Столько ненужных хлопот принес своей хулиганской выходкой", — сказал он на видео, опубликованном в соцсети Instagram*. Рэпер отметил, что ему не привыкать приносить извинения."Постараюсь больше не косячить так, постараюсь больше не исполнять такое, потому что я автор и исполнитель не только собственных треков, но еще и своей жизни. Мне не нужна статья там, садиться в тюрьму я тоже не хочу", — добавил он. Гуф выразил надежду, что все закончится хорошо."Этот год кармы, поэтому желаю всем карму почистить хорошенько перед новым годом. Вот меня она сама настигает, так что будем думать дальше", — заключил он.Накануне в подмосковном главке МВД сообщили РИА Новости, что после сообщения о конфликте в отдел полиции доставили двух человек. В правоохранительных органах уточнили, что один из них — Долматов. Полиция начала проверку по двум статьям УК, в тои числе об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Позже стало известно, что на Гуфа составили административный проткол о мелком хулиганстве.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), наро-фоминск, наро-фоминский район