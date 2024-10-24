https://ria.ru/20241024/guf-1979766197.html

На рэпера Гуфа составили протокол после конфликта в Подмосковье

На рэпера Гуфа составили протокол после конфликта в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2024

На рэпера Гуфа составили протокол после конфликта в Подмосковье

Протокол о мелком хулиганстве составили на рэпера Гуфа (Алексея Долматова) после конфликта в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:57

2024-10-24T11:57

2024-10-24T11:57

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Протокол о мелком хулиганстве составили на рэпера Гуфа (Алексея Долматова) после конфликта в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В среду в подмосковном главке МВД сообщили РИА Новости, что после сообщения о конфликте в отдел полиции были доставлены два человека, проводится проверка. В правоохранительных органах уточнили, что один из них – Долматов, проверку начали по двум статьям, в том числе по 115 статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". "После конфликта в Подмосковье на Долматова составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства. По его словам, разбирательство продолжается, вчера рэперу назначали медосвидетельствование на состояние опьянения. По этой статье Гуфу может грозить арест до 15 суток.

https://ria.ru/20231201/guf-1913002361.html

россия

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происшествия, россия, московская область (подмосковье)