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На рэпера Гуфа составили протокол после конфликта в Подмосковье
На рэпера Гуфа составили протокол после конфликта в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2024
На рэпера Гуфа составили протокол после конфликта в Подмосковье
Протокол о мелком хулиганстве составили на рэпера Гуфа (Алексея Долматова) после конфликта в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:57
2024-10-24T11:57
2024-10-24T11:57
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Протокол о мелком хулиганстве составили на рэпера Гуфа (Алексея Долматова) после конфликта в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В среду в подмосковном главке МВД сообщили РИА Новости, что после сообщения о конфликте в отдел полиции были доставлены два человека, проводится проверка. В правоохранительных органах уточнили, что один из них – Долматов, проверку начали по двум статьям, в том числе по 115 статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". "После конфликта в Подмосковье на Долматова составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства. По его словам, разбирательство продолжается, вчера рэперу назначали медосвидетельствование на состояние опьянения. По этой статье Гуфу может грозить арест до 15 суток.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
На рэпера Гуфа составили протокол после конфликта в Подмосковье
На рэпера Гуфа составили протокол о хулиганстве после конфликта в Подмосковье