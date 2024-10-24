Рейтинг@Mail.ru
На рэпера Гуфа составили протокол после конфликта в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/guf-1979766197.html
На рэпера Гуфа составили протокол после конфликта в Подмосковье
На рэпера Гуфа составили протокол после конфликта в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2024
На рэпера Гуфа составили протокол после конфликта в Подмосковье
Протокол о мелком хулиганстве составили на рэпера Гуфа (Алексея Долматова) после конфликта в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:57
2024-10-24T11:57
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867377597_0:233:3076:1963_1920x0_80_0_0_d1cf198e0fac4641fc431be498595dde.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Протокол о мелком хулиганстве составили на рэпера Гуфа (Алексея Долматова) после конфликта в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В среду в подмосковном главке МВД сообщили РИА Новости, что после сообщения о конфликте в отдел полиции были доставлены два человека, проводится проверка. В правоохранительных органах уточнили, что один из них – Долматов, проверку начали по двум статьям, в том числе по 115 статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". "После конфликта в Подмосковье на Долматова составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства. По его словам, разбирательство продолжается, вчера рэперу назначали медосвидетельствование на состояние опьянения. По этой статье Гуфу может грозить арест до 15 суток.
https://ria.ru/20231201/guf-1913002361.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867377597_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_1d2e2f36fcc21c7e703de9f4b63086fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
На рэпера Гуфа составили протокол после конфликта в Подмосковье

На рэпера Гуфа составили протокол о хулиганстве после конфликта в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Протокол о мелком хулиганстве составили на рэпера Гуфа (Алексея Долматова) после конфликта в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В среду в подмосковном главке МВД сообщили РИА Новости, что после сообщения о конфликте в отдел полиции были доставлены два человека, проводится проверка. В правоохранительных органах уточнили, что один из них – Долматов, проверку начали по двум статьям, в том числе по 115 статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
"После конфликта в Подмосковье на Долматова составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства.
По его словам, разбирательство продолжается, вчера рэперу назначали медосвидетельствование на состояние опьянения.
По этой статье Гуфу может грозить арест до 15 суток.
Рэпер Алексей Долматов (Guf) - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Бывшая жена Гуфа заявила, что хочет лишить его родительских прав
1 декабря 2023, 10:24
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала