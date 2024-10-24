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Мужчина, напавший на мурманского губернатора, получил 13 лет колонии - РИА Новости, 24.10.2024
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13:42 24.10.2024 (обновлено: 17:07 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/gubernator-1979793670.html
Мужчина, напавший на мурманского губернатора, получил 13 лет колонии
Мужчина, напавший на мурманского губернатора, получил 13 лет колонии - РИА Новости, 24.10.2024
Мужчина, напавший на мурманского губернатора, получил 13 лет колонии
Жителя города Апатиты Александра Быданова, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, приговорили к 13 годам заключения, передает корреспондент... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:42
2024-10-24T17:07
происшествия
апатиты
мурманская область
андрей чибис
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АПАТИТЫ (Мурманская область), 24 окт — РИА Новости. Жителя города Апатиты Александра Быданова, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, приговорили к 13 годам заключения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Быданова виновным &lt;…&gt; и назначить лишение свободы на срок 13 лет с ограничением свободы сроком один год", — зачитала приговор судья Ольга Карулина. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Присяжные заседатели, рассматривавшие дело, вынесли свой вердикт 4 октября: они признали Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. На вопрос судьи, собирался ли подсудимый убить губернатора, тот ответил утвердительно, хотя до этого в последнем слове настаивал, что собирался только причинить Чибису вред. Сторона обвинения запрашивала 14,5 года колонии строгого режима. Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля. Как установило следствие, Быданов дождался, пока губернатор закончил встречу с жителями Апатитов, и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, две недели спустя он вышел на работу. Быданов при задержании получил пулевое ранение в ногу. Тогда он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20241021/napadenie-1979101890.html
https://ria.ru/20241023/magadan-1979613297.html
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происшествия, апатиты, мурманская область, андрей чибис
Происшествия, Апатиты, Мурманская область, Андрей Чибис
Мужчина, напавший на мурманского губернатора, получил 13 лет колонии

Суд приговорил напавшего на мурманского губернатора мужчину к 13 годам колонии

© РИА НовостиАлександр Быданов во время оглашения приговора
Александр Быданов во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости
Александр Быданов во время оглашения приговора
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АПАТИТЫ (Мурманская область), 24 окт — РИА Новости. Жителя города Апатиты Александра Быданова, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, приговорили к 13 годам заключения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Быданова виновным <…> и назначить лишение свободы на срок 13 лет с ограничением свободы сроком один год", — зачитала приговор судья Ольга Карулина.
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Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Присяжные заседатели, рассматривавшие дело, вынесли свой вердикт 4 октября: они признали Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения.
На вопрос судьи, собирался ли подсудимый убить губернатора, тот ответил утвердительно, хотя до этого в последнем слове настаивал, что собирался только причинить Чибису вред. Сторона обвинения запрашивала 14,5 года колонии строгого режима.
Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля. Как установило следствие, Быданов дождался, пока губернатор закончил встречу с жителями Апатитов, и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, две недели спустя он вышел на работу.
Быданов при задержании получил пулевое ранение в ногу. Тогда он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
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ПроисшествияАпатитыМурманская областьАндрей Чибис
 
 
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