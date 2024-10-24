https://ria.ru/20241024/granty-1979767131.html

Ярославские фермеры получат гранты "Агростартап" более чем на 50 млн руб

Ярославские фермеры получат гранты "Агростартап" более чем на 50 млн руб - РИА Новости, 24.10.2024

Ярославские фермеры получат гранты "Агростартап" более чем на 50 млн руб

Фермеры в Ярославской области получат гранты регионального проекта "Агростартап" более чем на 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:01

2024-10-24T12:01

2024-10-24T12:02

ярославская область

ярославская область

ярославский район

борисоглебский район

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Фермеры в Ярославской области получат гранты регионального проекта "Агростартап" более чем на 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. Региональная программа "Агростартап" реализуются правительством Ярославской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", информирует пресс-служба областного правительства. "Рекордную сумму получат на развитие фермеры региона. Десять ярославских сельхозпроизводителей стали обладателями гранта "Агростартап". Сумма господдержки превышает 50 миллионов рублей. Для сравнения: в прошлом году аграриям было выделено 20,7 миллиона", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Евраев сообщил, что гранты получат фермеры из Ярославского, Первомайского, Гаврилов-Ямского, Тутаевского, Любимского, Ростовского, Борисоглебского районов. "Средства направят на закупку оборудования, молодняка, посадочных материалов, что приведет к росту объемов производства. А это дополнительная прибыль и налоговые поступления", - подчеркнул губернатор. По данным областного правительства, среди победителей проект по выращиванию осетровых рыб в деревне Воробино Ярославского района, моркови в селе Никольском, клубники и малины в Ярославском районе и чеснока – в Тутаевском. В селе Покровском серьезно увеличат площади посевов овса. Пять фермеров смогут заняться созданием и развитием хозяйств по разведению скота. Первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков отметил, что кроме гранта "Агростартап" фермеры могут получить помощь на развитие сельского туризма, семейных хозяйств и другие меры господдержки. По его словам, в этом году ярославским фермерам в виде грантов и субсидий будет направлено более 90 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241022/remont-1979379385.html

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ярославская область, ярославский район, борисоглебский район, михаил евраев