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Ярославские фермеры получат гранты "Агростартап" более чем на 50 млн руб - РИА Новости, 24.10.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
12:01 24.10.2024 (обновлено: 12:02 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/granty-1979767131.html
Ярославские фермеры получат гранты "Агростартап" более чем на 50 млн руб
Ярославские фермеры получат гранты "Агростартап" более чем на 50 млн руб - РИА Новости, 24.10.2024
Ярославские фермеры получат гранты "Агростартап" более чем на 50 млн руб
Фермеры в Ярославской области получат гранты регионального проекта "Агростартап" более чем на 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:01
2024-10-24T12:02
ярославская область
ярославская область
ярославский район
борисоглебский район
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Фермеры в Ярославской области получат гранты регионального проекта "Агростартап" более чем на 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. Региональная программа "Агростартап" реализуются правительством Ярославской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", информирует пресс-служба областного правительства. "Рекордную сумму получат на развитие фермеры региона. Десять ярославских сельхозпроизводителей стали обладателями гранта "Агростартап". Сумма господдержки превышает 50 миллионов рублей. Для сравнения: в прошлом году аграриям было выделено 20,7 миллиона", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Евраев сообщил, что гранты получат фермеры из Ярославского, Первомайского, Гаврилов-Ямского, Тутаевского, Любимского, Ростовского, Борисоглебского районов. "Средства направят на закупку оборудования, молодняка, посадочных материалов, что приведет к росту объемов производства. А это дополнительная прибыль и налоговые поступления", - подчеркнул губернатор. По данным областного правительства, среди победителей проект по выращиванию осетровых рыб в деревне Воробино Ярославского района, моркови в селе Никольском, клубники и малины в Ярославском районе и чеснока – в Тутаевском. В селе Покровском серьезно увеличат площади посевов овса. Пять фермеров смогут заняться созданием и развитием хозяйств по разведению скота. Первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков отметил, что кроме гранта "Агростартап" фермеры могут получить помощь на развитие сельского туризма, семейных хозяйств и другие меры господдержки. По его словам, в этом году ярославским фермерам в виде грантов и субсидий будет направлено более 90 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241022/remont-1979379385.html
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ярославская область, ярославский район, борисоглебский район, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославский район, Борисоглебский район, Михаил Евраев

Ярославские фермеры получат гранты "Агростартап" более чем на 50 млн руб

© Михаил Евраев/TelegramГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Михаил Евраев/Telegram
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Фермеры в Ярославской области получат гранты регионального проекта "Агростартап" более чем на 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Региональная программа "Агростартап" реализуются правительством Ярославской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", информирует пресс-служба областного правительства.
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"Рекордную сумму получат на развитие фермеры региона. Десять ярославских сельхозпроизводителей стали обладателями гранта "Агростартап". Сумма господдержки превышает 50 миллионов рублей. Для сравнения: в прошлом году аграриям было выделено 20,7 миллиона", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
Евраев сообщил, что гранты получат фермеры из Ярославского, Первомайского, Гаврилов-Ямского, Тутаевского, Любимского, Ростовского, Борисоглебского районов.
"Средства направят на закупку оборудования, молодняка, посадочных материалов, что приведет к росту объемов производства. А это дополнительная прибыль и налоговые поступления", - подчеркнул губернатор.
По данным областного правительства, среди победителей проект по выращиванию осетровых рыб в деревне Воробино Ярославского района, моркови в селе Никольском, клубники и малины в Ярославском районе и чеснока – в Тутаевском. В селе Покровском серьезно увеличат площади посевов овса. Пять фермеров смогут заняться созданием и развитием хозяйств по разведению скота.
Первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков отметил, что кроме гранта "Агростартап" фермеры могут получить помощь на развитие сельского туризма, семейных хозяйств и другие меры господдержки. По его словам, в этом году ярославским фермерам в виде грантов и субсидий будет направлено более 90 миллионов рублей.
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Ярославская областьЯрославская областьЯрославский районБорисоглебский районМихаил Евраев
 
 
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