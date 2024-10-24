https://ria.ru/20241024/gosuslugi-1979733379.html
На "Госуслугах" в конце года запустят бета-версию ИИ-помощника
На "Госуслугах" в конце года запустят бета-версию ИИ-помощника - РИА Новости, 24.10.2024
На "Госуслугах" в конце года запустят бета-версию ИИ-помощника
Минцифры планирует в конце текущего года запустить бета-версию помощника с искусственным интеллектом на "Госуслугах", закрытое тестирование уже идет, заявил... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:56
2024-10-24T09:56
2024-10-24T09:56
технологии
максут шадаев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минцифры планирует в конце текущего года запустить бета-версию помощника с искусственным интеллектом на "Госуслугах", закрытое тестирование уже идет, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на форуме "Инфотех-2024" "С начала года этого мы тестируем российские модели. Интегрировали, вот закрытое тестирование проводим, и я рад сказать, что в конце года мы откроем бета-версию. Очень классные результаты, на самом деле, когда мы видим, как точечно и быстро может помочь искусственный интеллект нашему пользователю в ответах на вопросы, правильно его снавигировать, правильно подсказать, часть работы за него сделать", - сказал Шадаев. По словам министра, внедрение искусственного интеллекта позволяет сокращать службы поддержки "Госуслуг". А также выявить "узкие места" в получении услуг на портале и в дальнейшем оптимизировать работу сервисов. Минцифры также внедряет искусственный интеллект для борьбы с фродом, сообщил Шадаев, - технология выявляет паттерны и аномальные поведения пользователей. "Последнее время учетные записи "Госуслуг" стали приоритетным объектом для кибермошенников, потому что они действительно открывают большие возможности. Естественно, искусственный интеллект поможет нам такие неприятные инциденты сокращать максимально", - добавил министр. В феврале стало известно, что Минцифры в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах" для консультации пользователей. В сентябре Шадаев заявил РИА Новости, что ведомство тестирует технологию GPT на портале, результаты могут быть представлены в сентябре.
https://ria.ru/20241002/gosuslugi-1975925022.html
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технологии, максут шадаев
Технологии, Максут Шадаев
На "Госуслугах" в конце года запустят бета-версию ИИ-помощника
Минцифры запустят бета-версию ИИ-помощника на "Госуслугах" в конце года
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Минцифры планирует в конце текущего года запустить бета-версию помощника с искусственным интеллектом на "Госуслугах", закрытое тестирование уже идет, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на форуме "Инфотех-2024
"
"С начала года этого мы тестируем российские модели. Интегрировали, вот закрытое тестирование проводим, и я рад сказать, что в конце года мы откроем бета-версию. Очень классные результаты, на самом деле, когда мы видим, как точечно и быстро может помочь искусственный интеллект нашему пользователю в ответах на вопросы, правильно его снавигировать, правильно подсказать, часть работы за него сделать", - сказал Шадаев.
По словам министра, внедрение искусственного интеллекта позволяет сокращать службы поддержки "Госуслуг". А также выявить "узкие места" в получении услуг на портале и в дальнейшем оптимизировать работу сервисов.
Минцифры также внедряет искусственный интеллект для борьбы с фродом, сообщил Шадаев, - технология выявляет паттерны и аномальные поведения пользователей.
"Последнее время учетные записи "Госуслуг" стали приоритетным объектом для кибермошенников, потому что они действительно открывают большие возможности. Естественно, искусственный интеллект поможет нам такие неприятные инциденты сокращать максимально", - добавил министр.
В феврале стало известно, что Минцифры в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах" для консультации пользователей. В сентябре Шадаев заявил РИА Новости, что ведомство тестирует технологию GPT на портале, результаты могут быть представлены в сентябре.