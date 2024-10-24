https://ria.ru/20241024/gosduma-1979707594.html
В Госдуме призвали продолжать профилактику дефицита йода
В Госдуме призвали продолжать профилактику дефицита йода - РИА Новости, 24.10.2024
В Госдуме призвали продолжать профилактику дефицита йода
Комитет Госдумы по охране здоровья считает, что необходимо продолжать разработку законопроектов в части профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T04:45
2024-10-24T04:45
2024-10-24T04:45
общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья считает, что необходимо продолжать разработку законопроектов в части профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода, сказал РИА Новости глава комитета Бадма Башанкаев. Ранее врач и телеведущая Елена Малышева призвала вернуть в России практику йодирования соли. "О том, что вопрос йодирования соли нужно законодательно урегулировать, в стране говорят давно... Наш комитет считает, что разработку и сопровождение законодательных инициатив в части профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода, необходимо продолжать", - сказал Башанкаев. Депутат добавил, что важно иметь систему мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, связанных с дефицитом йода. "Решение должно быть взвешенным, и это потребует участия разных ведомств и министерств", - отметил парламентарий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, елена малышева, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Елена Малышева, Госдума РФ
В Госдуме призвали продолжать профилактику дефицита йода
В Госдуме рассказали о разработке инициатив по профилактике дефицита йода
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья считает, что необходимо продолжать разработку законопроектов в части профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода, сказал РИА Новости глава комитета Бадма Башанкаев.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева
призвала вернуть в России
практику йодирования соли.
"О том, что вопрос йодирования соли нужно законодательно урегулировать, в стране говорят давно... Наш комитет считает, что разработку и сопровождение законодательных инициатив в части профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода, необходимо продолжать", - сказал Башанкаев.
Депутат добавил, что важно иметь систему мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, связанных с дефицитом йода.
"Решение должно быть взвешенным, и это потребует участия разных ведомств и министерств", - отметил парламентарий.