https://ria.ru/20241024/gosduma-1979697374.html

В Госдуме призвали уточнить закон об упрощенном получении гражданства

В Госдуме призвали уточнить закон об упрощенном получении гражданства - РИА Новости, 24.10.2024

В Госдуме призвали уточнить закон об упрощенном получении гражданства

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым направляют на заключение в правительство законопроект,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T01:26

2024-10-24T01:26

2024-10-24T01:26

общество

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым направляют на заключение в правительство законопроект, предусматривающий включение требования об обязательном знании русского языка для получения российского гражданства в упрощенном порядке, документы есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время по закону упрощенный порядок приема в российское гражданство предусмотрен для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они: родились или постоянно проживали на территории РСФСР и являлись гражданами СССР, имеют родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ, имеют хотя бы одного родителя , являющегося гражданином РФ и проживающего в РФ, имеют сына или дочь, являющихся гражданами РФ и проживающих в ней, состоят в браке с гражданином РФ, проживающим в РФ, и имеют общего ребенка, в том числе усыновленного и др. "Для отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства предусмотрен упрощенный порядок принятия в российское гражданство. С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменение в часть 2 статьи 16 Федерального закона, предусматривающее установление для перечисленных в данной части отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства требования владеть русским языком для получения ими российского гражданства", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что для приема иностранного гражданина и лица без гражданства в гражданство РФ по общему правилу необходимо владение русским языком. Многие проблемы в миграционной сфере возникают из-за незнания русского языка, в том числе приехавшими в РФ людьми, которые были гражданами СССР. Однако знание русского языка необходимо, поскольку оно помогает адаптироваться и освоить культуру, традиции и законы России.

https://ria.ru/20240913/posobie-1972555287.html

https://ria.ru/20240722/deportatsiya-1961107340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ссср, рсфср, ярослав нилов, госдума рф