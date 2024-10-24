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Египет и ХАМАС обсудили сектор Газа на переговорах - РИА Новости, 24.10.2024
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15:55 24.10.2024 (обновлено: 16:08 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/gaza-1979833889.html
Египет и ХАМАС обсудили сектор Газа на переговорах
Египет и ХАМАС обсудили сектор Газа на переговорах - РИА Новости, 24.10.2024
Египет и ХАМАС обсудили сектор Газа на переговорах
Египет и палестинское движение ХАМАС провели переговоры относительно будущего сектора Газа, Катар координирует с Каиром позицию по любой инициативе в отношении... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:55
2024-10-24T16:08
в мире
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ДОХА, 24 окт - РИА Новости. Египет и палестинское движение ХАМАС провели переговоры относительно будущего сектора Газа, Катар координирует с Каиром позицию по любой инициативе в отношении судьбы Газы, заявил в четверг на совместной с госсекретарем США пресс-конференции в Дохе премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Катар из Саудовской Аравии в рамках своего 11-го с осени прошлого года турне по странам региона."Мы тесно сотрудничаем с Египтом по любой инициативе, которая может быть выдвинута в отношении Газы, сегодня были обсуждения между Египтом и ХАМАС будущего Газы, мы надеемся, что это приведет к чему-либо", - сказал Аль Тани.
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в мире, египет, катар, хамас, энтони блинкен, сша
В мире, Египет, Катар, ХАМАС, Энтони Блинкен, США
Египет и ХАМАС обсудили сектор Газа на переговорах

Египет и ХАМАС обсудили будущее Газы на переговорах

© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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ДОХА, 24 окт - РИА Новости. Египет и палестинское движение ХАМАС провели переговоры относительно будущего сектора Газа, Катар координирует с Каиром позицию по любой инициативе в отношении судьбы Газы, заявил в четверг на совместной с госсекретарем США пресс-конференции в Дохе премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Катар из Саудовской Аравии в рамках своего 11-го с осени прошлого года турне по странам региона.
"Мы тесно сотрудничаем с Египтом по любой инициативе, которая может быть выдвинута в отношении Газы, сегодня были обсуждения между Египтом и ХАМАС будущего Газы, мы надеемся, что это приведет к чему-либо", - сказал Аль Тани.
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