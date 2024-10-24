https://ria.ru/20241024/gaza-1979833889.html

Египет и ХАМАС обсудили сектор Газа на переговорах

Египет и ХАМАС обсудили сектор Газа на переговорах - РИА Новости, 24.10.2024

Египет и ХАМАС обсудили сектор Газа на переговорах

Египет и палестинское движение ХАМАС провели переговоры относительно будущего сектора Газа, Катар координирует с Каиром позицию по любой инициативе в отношении... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:55

2024-10-24T15:55

2024-10-24T16:08

в мире

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катар

хамас

энтони блинкен

сша

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ДОХА, 24 окт - РИА Новости. Египет и палестинское движение ХАМАС провели переговоры относительно будущего сектора Газа, Катар координирует с Каиром позицию по любой инициативе в отношении судьбы Газы, заявил в четверг на совместной с госсекретарем США пресс-конференции в Дохе премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Катар из Саудовской Аравии в рамках своего 11-го с осени прошлого года турне по странам региона."Мы тесно сотрудничаем с Египтом по любой инициативе, которая может быть выдвинута в отношении Газы, сегодня были обсуждения между Египтом и ХАМАС будущего Газы, мы надеемся, что это приведет к чему-либо", - сказал Аль Тани.

https://ria.ru/20241024/gaza-1979785648.html

египет

катар

сша

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в мире, египет, катар, хамас, энтони блинкен, сша