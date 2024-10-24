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Путин призвал сделать все, чтобы в корне изменить ситуацию в Газе - РИА Новости, 24.10.2024
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13:05 24.10.2024 (обновлено: 13:15 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/gaza-1979785648.html
Путин призвал сделать все, чтобы в корне изменить ситуацию в Газе
Путин призвал сделать все, чтобы в корне изменить ситуацию в Газе - РИА Новости, 24.10.2024
Путин призвал сделать все, чтобы в корне изменить ситуацию в Газе
Президент России Владимир Путин призвал сделать всё необходимое, чтобы в корне изменить ситуацию в секторе Газа посредством урегулирования конфликта. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:05
2024-10-24T13:15
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал сделать всё необходимое, чтобы в корне изменить ситуацию в секторе Газа посредством урегулирования конфликта.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября."Мы все должны сделать всё для того, чтобы ситуация (в секторе Газа - ред.) была изменена в корне", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, россия, казань, бразилия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин призвал сделать все, чтобы в корне изменить ситуацию в Газе

Путин: надо сделать все необходимое, чтобы в корне изменить ситуацию в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по школе в городе Дейр-эль-Балах
Последствия израильского удара по школе в городе Дейр-эль-Балах - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по школе в городе Дейр-эль-Балах
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал сделать всё необходимое, чтобы в корне изменить ситуацию в секторе Газа посредством урегулирования конфликта.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
«
"Мы все должны сделать всё для того, чтобы ситуация (в секторе Газа - ред.) была изменена в корне", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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