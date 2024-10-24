Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы произошло ДТП, из-за которого две машины влетели в ресторан - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 24.10.2024 (обновлено: 10:36 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/gai-1979735315.html
В центре Москвы произошло ДТП, из-за которого две машины влетели в ресторан
В центре Москвы произошло ДТП, из-за которого две машины влетели в ресторан - РИА Новости, 24.10.2024
В центре Москвы произошло ДТП, из-за которого две машины влетели в ресторан
ДТП в центре Москвы, в результате которого две машины врезались в ресторан, произошло, по предварительной версии, из-за 21-летнего водителя BMW, двигавшегося по РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:09
2024-10-24T10:36
происшествия
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979740385_0:398:683:782_1920x0_80_0_0_edad75735eba2135d8137630af4bd61d.png
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ДТП в центре Москвы, в результате которого две машины врезались в ресторан, произошло, по предварительной версии, из-за 21-летнего водителя BMW, двигавшегося по встречной полосе. Об этом говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.Ранее в пресс-службе московского главка МВД рассказали РИА Новости, что два человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей на улице Спиридоновка. Столичный дептранс сообщал, что машины после удара оказались на тротуаре. "Двадцатиоднолетний водитель автомобиля BMW X3 двигался по встречной полосе улицы Спиридоновка и в районе дома 17 совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который двигался во встречном направлении и осуществлял левый поворот во двор дома... Оба автомобиля, двигаясь по инерции, совершили столкновение с фасадом здания", - говорится в сообщении.В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что машины врезались в ресторан, расположенный по адресу: Спиридоновка, 24/1. В результате аварии пострадал 58-летний водитель Toyota, которого доставили в медучреждение, добавили в ГАИ. В отношении водителя BMW составлен протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" и возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
https://ria.ru/20241022/dtp-1979302251.html
https://ria.ru/20241024/dtp-1979734779.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979740385_0:334:683:846_1920x0_80_0_0_64fe56896af0f91b6144e3cd92fcb37e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, ГИБДД МВД РФ
В центре Москвы произошло ДТП, из-за которого две машины влетели в ресторан

ГАИ: машины влетели в ресторан в Москве из-за водителя BMW, ехавшего по встречке

© Кадр видео из соцсетейКадр видео после происшествия
Кадр видео после происшествия - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео после происшествия
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ДТП в центре Москвы, в результате которого две машины врезались в ресторан, произошло, по предварительной версии, из-за 21-летнего водителя BMW, двигавшегося по встречной полосе. Об этом говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.
Ранее в пресс-службе московского главка МВД рассказали РИА Новости, что два человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей на улице Спиридоновка. Столичный дептранс сообщал, что машины после удара оказались на тротуаре.
Автомобиль BMW сгорел после ДТП на 34 километре трассы М-2 Крым. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
В Подмосковье BMW сгорел после ДТП
22 октября, 13:02
"Двадцатиоднолетний водитель автомобиля BMW X3 двигался по встречной полосе улицы Спиридоновка и в районе дома 17 совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который двигался во встречном направлении и осуществлял левый поворот во двор дома... Оба автомобиля, двигаясь по инерции, совершили столкновение с фасадом здания", - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что машины врезались в ресторан, расположенный по адресу: Спиридоновка, 24/1.
В результате аварии пострадал 58-летний водитель Toyota, которого доставили в медучреждение, добавили в ГАИ.
В отношении водителя BMW составлен протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" и возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Москве водитель иномарки умер за рулем и попал в ДТП
Вчера, 10:07
 
ПроисшествияРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала