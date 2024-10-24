В центре Москвы произошло ДТП, из-за которого две машины влетели в ресторан
ГАИ: машины влетели в ресторан в Москве из-за водителя BMW, ехавшего по встречке
© Кадр видео из соцсетейКадр видео после происшествия
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео после происшествия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ДТП в центре Москвы, в результате которого две машины врезались в ресторан, произошло, по предварительной версии, из-за 21-летнего водителя BMW, двигавшегося по встречной полосе. Об этом говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.
Ранее в пресс-службе московского главка МВД рассказали РИА Новости, что два человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей на улице Спиридоновка. Столичный дептранс сообщал, что машины после удара оказались на тротуаре.
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"Двадцатиоднолетний водитель автомобиля BMW X3 двигался по встречной полосе улицы Спиридоновка и в районе дома 17 совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который двигался во встречном направлении и осуществлял левый поворот во двор дома... Оба автомобиля, двигаясь по инерции, совершили столкновение с фасадом здания", - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что машины врезались в ресторан, расположенный по адресу: Спиридоновка, 24/1.
В результате аварии пострадал 58-летний водитель Toyota, которого доставили в медучреждение, добавили в ГАИ.
В отношении водителя BMW составлен протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" и возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".