https://ria.ru/20241024/gai-1979735315.html

В центре Москвы произошло ДТП, из-за которого две машины влетели в ресторан

В центре Москвы произошло ДТП, из-за которого две машины влетели в ресторан - РИА Новости, 24.10.2024

В центре Москвы произошло ДТП, из-за которого две машины влетели в ресторан

ДТП в центре Москвы, в результате которого две машины врезались в ресторан, произошло, по предварительной версии, из-за 21-летнего водителя BMW, двигавшегося по РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T10:09

2024-10-24T10:09

2024-10-24T10:36

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ДТП в центре Москвы, в результате которого две машины врезались в ресторан, произошло, по предварительной версии, из-за 21-летнего водителя BMW, двигавшегося по встречной полосе. Об этом говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.Ранее в пресс-службе московского главка МВД рассказали РИА Новости, что два человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей на улице Спиридоновка. Столичный дептранс сообщал, что машины после удара оказались на тротуаре. "Двадцатиоднолетний водитель автомобиля BMW X3 двигался по встречной полосе улицы Спиридоновка и в районе дома 17 совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который двигался во встречном направлении и осуществлял левый поворот во двор дома... Оба автомобиля, двигаясь по инерции, совершили столкновение с фасадом здания", - говорится в сообщении.В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что машины врезались в ресторан, расположенный по адресу: Спиридоновка, 24/1. В результате аварии пострадал 58-летний водитель Toyota, которого доставили в медучреждение, добавили в ГАИ. В отношении водителя BMW составлен протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" и возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

https://ria.ru/20241022/dtp-1979302251.html

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происшествия, россия, гибдд мвд рф