https://ria.ru/20241024/fizkultura-1979701876.html

В Госдуме предложили ставить уроки физкультуры последними

В Госдуме предложили ставить уроки физкультуры последними - РИА Новости, 24.10.2024

В Госдуме предложили ставить уроки физкультуры последними

Уроки физкультуры в школах можно ставить последними, так как физическая активность и игры могут сказываться на учебном процессе, но придётся проявлять гибкость... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T02:54

2024-10-24T02:54

2024-10-24T02:54

общество

амир хамитов

госдума рф

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уроки физкультуры в школах можно ставить последними, так как физическая активность и игры могут сказываться на учебном процессе, но придётся проявлять гибкость в составлении расписания, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов. "Думается, что можно рассмотреть идею ставить уроки физкультуры последними. Инициатива не лишена смысла", - сообщил он. Депутат Госдумы отметил, что при составлении расписания все же необходимо учитывать, как ученики будут воспринимать тот или иной предмет, ту или иную информацию. "Часто можно видеть, как разгоряченные физической активностью, спортивными играми, ребята весь следующий урок, что называется, приходят в себя. А если на этот урок выпадает контрольная? Многие ли сумеют толком сосредоточиться, если ещё пять минут назад они бегали и прыгали?" - сказал Хамитов. Однако, по его словам, к таким изменениям надо подходить с умом, и если ставить физкультуру последним уроком, то это нужно делать для всех классов, а здесь уже необходимо проявить гибкость в составлении расписания, чтобы все классы были в равном положении. "Возможно, даже придется составлять все расписание заново. Но я уверен, что когда речь идёт об удобстве и здоровье наших детей, полумеры и работа "спустя рукава" недопустимы", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240816/forma-1966506847.html

https://rsport.ria.ru/20240919/minprosvescheniya-1973719662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, амир хамитов, госдума рф