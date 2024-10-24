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ФАС выявила дорожный картель почти на 15 миллиардов рублей
ФАС выявила дорожный картель почти на 15 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.10.2024
ФАС выявила дорожный картель почти на 15 миллиардов рублей
ФАС выявила дорожный картель на сумму 14,9 миллиарда рублей в Воронежской и Тамбовской областях, сообщило ведомство в своем Telegram-канале."Признаки нарушения... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:08
2024-10-24T12:08
2024-10-24T13:46
происшествия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. ФАС выявила дорожный картель на сумму 14,9 миллиарда рублей в Воронежской и Тамбовской областях, сообщило ведомство в своем Telegram-канале."Признаки нарушения обнаружены на торгах по капремонту и реконструкции дорог", — говорится в публикации. Ведомство возбудило дело о нарушении законодательства в отношении компании ООО "СМУ-90" и ООО "Спецдортехника", их подозревают в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах.Если вина организаций будет установлена, им будут грозить оборотные штрафы.
https://realty.ria.ru/20240924/kartel-1974411942.html
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происшествия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
Происшествия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
ФАС выявила дорожный картель почти на 15 миллиардов рублей
ФАС выявила дорожный картель на почти 15 млрд рублей