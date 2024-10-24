https://ria.ru/20241024/fas-1979769061.html

ФАС выявила дорожный картель почти на 15 миллиардов рублей

ФАС выявила дорожный картель почти на 15 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.10.2024

ФАС выявила дорожный картель почти на 15 миллиардов рублей

ФАС выявила дорожный картель на сумму 14,9 миллиарда рублей в Воронежской и Тамбовской областях, сообщило ведомство в своем Telegram-канале."Признаки нарушения... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:08

2024-10-24T12:08

2024-10-24T13:46

происшествия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. ФАС выявила дорожный картель на сумму 14,9 миллиарда рублей в Воронежской и Тамбовской областях, сообщило ведомство в своем Telegram-канале."Признаки нарушения обнаружены на торгах по капремонту и реконструкции дорог", — говорится в публикации. Ведомство возбудило дело о нарушении законодательства в отношении компании ООО "СМУ-90" и ООО "Спецдортехника", их подозревают в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах.Если вина организаций будет установлена, им будут грозить оборотные штрафы.

https://realty.ria.ru/20240924/kartel-1974411942.html

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происшествия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия