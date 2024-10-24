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ЕП принял резолюцию о противодействии иностранному вмешательству на Тайване - РИА Новости, 24.10.2024
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16:29 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/evroparlament-1979835600.html
ЕП принял резолюцию о противодействии иностранному вмешательству на Тайване
ЕП принял резолюцию о противодействии иностранному вмешательству на Тайване - РИА Новости, 24.10.2024
ЕП принял резолюцию о противодействии иностранному вмешательству на Тайване
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию, в которой заявили о том, что намерены усилить сотрудничество с властями... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:29
2024-10-24T16:29
в мире
тайвань
китай
россия
нэнси пелоси
евросоюз
воз
международная организация гражданской авиации
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БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию, в которой заявили о том, что намерены усилить сотрудничество с властями Тайваня по противодействию "иностранному вмешательству и дезинформации", в том числе, якобы исходящим из Китая, но при этом в том же документе сами открыто вмешались в дела Китая и России, осудив их за двустороннее сотрудничество и желание наращивать свои возможности. "ЕП осуждает систематические действия КНР, включая кибер- и дезинформационные кампании против Тайваня,… призывает в этой связи к дальнейшему углублению сотрудничества между ЕС и Тайванем для усиления взаимодействия по противодействию дезинформации и иностранному вмешательству, а также приветствует введение должности сотрудника по связи в торговом представительстве ЕС на Тайване по координации совместных усилий в борьбе с дезинформацией и вмешательством", - говорится в документе. При этом в ЕП заявили, что "народ на Тайване должен демократическим путем решать, как он хочет жить", выступили за поддержку "содержательного участия Тайваня в международных организациях, включая ВОЗ, ИКАО, Интерпол и Рамочную конвенцию ООН по изменению климата", осудили "необоснованные военные учения КНР и ее постоянные военные провокации" у Тайваня, но почему-то приветствовали "наращивание военного присутствия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе". Евродепутаты также призвали Еврокомиссию "немедленно начать работу по двустороннему инвестиционному соглашению и иным соглашениям ЕС с Тайванем", но подтвердили, что в ЕС в целом все же поддерживают политику "одного Китая" как политической основы для взаимоотношений Евросоюза с КНР". При этом Европарламент в резолюции по Тайваню с осуждением "иностранного вмешательства" почему-то посчитал для себя возможным вмешаться в дела Китая и России, осудив двустороннее партнерство, а также наращивание Пекином своего потенциала. "ЕП подтверждает свою серьезную обеспокоенность по поводу растущих военных инвестиций и наращивания военного потенциала Китая; выражает серьезную обеспокоенность по поводу обязательств Китая и России по дальнейшему укреплению своих военных связей… Приветствует решение Совета ЕС ввести санкции против китайских компаний… и осуждает партнерство "без ограничений" между Россией и КНР", - отмечается в документе. Новый виток напряженности возник вокруг Тайваня, когда 14 октября Китай провел военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг острова для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. Учения были ответом на речь главы администрации острова Лай Циндэ, который, в частности указал на то, что КНР якобы "не имеет права представлять Тайвань", "КНР и Тайвань не находятся под юрисдикцией друг друга", и Китайская республика уже укоренилась на Тайване, Пэнху, Цзиньмэй и Мацзу (острова, находящиеся под тайваньским контролем). Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240922/italija-1974092384.html
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в мире, тайвань, китай, россия, нэнси пелоси, евросоюз, воз, международная организация гражданской авиации
В мире, Тайвань, Китай, Россия, Нэнси Пелоси, Евросоюз, ВОЗ, Международная организация гражданской авиации
ЕП принял резолюцию о противодействии иностранному вмешательству на Тайване

В ЕП приняли резолюцию о противодействии иностранному вмешательству на Тайване

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Европейского парламента в Брюсселе
Штаб-квартира Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию, в которой заявили о том, что намерены усилить сотрудничество с властями Тайваня по противодействию "иностранному вмешательству и дезинформации", в том числе, якобы исходящим из Китая, но при этом в том же документе сами открыто вмешались в дела Китая и России, осудив их за двустороннее сотрудничество и желание наращивать свои возможности.
"ЕП осуждает систематические действия КНР, включая кибер- и дезинформационные кампании против Тайваня,… призывает в этой связи к дальнейшему углублению сотрудничества между ЕС и Тайванем для усиления взаимодействия по противодействию дезинформации и иностранному вмешательству, а также приветствует введение должности сотрудника по связи в торговом представительстве ЕС на Тайване по координации совместных усилий в борьбе с дезинформацией и вмешательством", - говорится в документе.
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При этом в ЕП заявили, что "народ на Тайване должен демократическим путем решать, как он хочет жить", выступили за поддержку "содержательного участия Тайваня в международных организациях, включая ВОЗ, ИКАО, Интерпол и Рамочную конвенцию ООН по изменению климата", осудили "необоснованные военные учения КНР и ее постоянные военные провокации" у Тайваня, но почему-то приветствовали "наращивание военного присутствия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе".
Евродепутаты также призвали Еврокомиссию "немедленно начать работу по двустороннему инвестиционному соглашению и иным соглашениям ЕС с Тайванем", но подтвердили, что в ЕС в целом все же поддерживают политику "одного Китая" как политической основы для взаимоотношений Евросоюза с КНР".
При этом Европарламент в резолюции по Тайваню с осуждением "иностранного вмешательства" почему-то посчитал для себя возможным вмешаться в дела Китая и России, осудив двустороннее партнерство, а также наращивание Пекином своего потенциала. "ЕП подтверждает свою серьезную обеспокоенность по поводу растущих военных инвестиций и наращивания военного потенциала Китая; выражает серьезную обеспокоенность по поводу обязательств Китая и России по дальнейшему укреплению своих военных связей… Приветствует решение Совета ЕС ввести санкции против китайских компаний… и осуждает партнерство "без ограничений" между Россией и КНР", - отмечается в документе.
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Новый виток напряженности возник вокруг Тайваня, когда 14 октября Китай провел военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг острова для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. Учения были ответом на речь главы администрации острова Лай Циндэ, который, в частности указал на то, что КНР якобы "не имеет права представлять Тайвань", "КНР и Тайвань не находятся под юрисдикцией друг друга", и Китайская республика уже укоренилась на Тайване, Пэнху, Цзиньмэй и Мацзу (острова, находящиеся под тайваньским контролем).
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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