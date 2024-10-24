https://ria.ru/20241024/er-1979738174.html

В ЕР назвали возможную причину пожара в офисе в Перми

В ЕР назвали возможную причину пожара в офисе в Перми - РИА Новости, 24.10.2024

В ЕР назвали возможную причину пожара в офисе в Перми

Пожар в офисе партии "Единая Россия" в Перми, вероятнее всего, произошел из-за поджога, на месте видели двух женщин и найдено не менее пяти "коктейлей... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T10:18

2024-10-24T10:18

2024-10-24T11:03

происшествия

коммерческая недвижимость

пермь

пермский край

единая россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Пожар в офисе партии "Единая Россия" в Перми, вероятнее всего, произошел из-за поджога, на месте видели двух женщин и найдено не менее пяти "коктейлей Молотова", на одной из девушек загорелась одежда, ситуацией занимаются правоохранители, сообщил РИА Новости первый заместитель секретаря реготделения "Единой России" Вячеслав Григорьев. Ранее краевое МЧС проинформировало, что ночью в офисе на улице Плеханова в Перми на площади 40 квадратных метров произошел пожар. Возгорание было ликвидировано за 20 минут. По словам первого заместителя секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края Вячеслава Григорьева, при пожаре в офисе партии выгорело одно помещение - организационный отдел исполкома. "На месте были обнаружены минимум пять бутылок с зажигательной смесью, газовая горелка, что говорит о том, что это, с большой долей вероятности, подготовленная диверсия. На камерах наблюдения в это время зафиксированы две женщины. Одна из них умудрилась поджечь себя. Думаю, правоохранительные органы эту ситуацию отработают быстро и дадут правовую оценку", - рассказал Григорьев. Он уточнил, что часть помещений пострадали от сажи и копоти. При этом исполком продолжит свою работу, инцидент "не сломит" работников офиса партии. Офис политической партии "Единая Россия" расположен в одноэтажном пристрое к девятиэтажному жилому дому на улице Плеханова. На окнах строения установлены металлические решетки.

https://ria.ru/20241017/voronezh-1978545397.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, пермь, пермский край, единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)