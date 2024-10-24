https://ria.ru/20241024/energodar-1979743496.html
Рогов заявил о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным
Рогов заявил о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным - РИА Новости, 24.10.2024
Рогов заявил о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:45
2024-10-24T10:45
2024-10-24T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что участившиеся обстрелы со стороны ВСУ города-спутника Запорожской АЭС Энергодара связаны с желанием сделать его безлюдным. "Боевики ВСУ сознательно наносят удары по критической инфраструктуре Энергодара, пытаясь оставить город без электричества, воды и отопления, чтобы заставить местных жителей покинуть свои дома и сделать Энергодар безлюдным. Это план и часть стратегии войны киевского режима с мирным населением и вытеснения с территории путём создания невыносимых условий для жизни", – сказал Рогов РИА Новости. Кроме того, по его словам, обстрелы также связаны с попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на линии фронта.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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владимир рогов, вооруженные силы украины, энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Запорожская область
Рогов заявил о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным
Рогов: участившиеся обстрелы Энергодара связаны с желанием сделать его безлюдным