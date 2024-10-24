https://ria.ru/20241024/energodar-1979743496.html

Рогов заявил о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным

Рогов заявил о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным - РИА Новости, 24.10.2024

Рогов заявил о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T10:45

2024-10-24T10:45

2024-10-24T10:45

специальная военная операция на украине

владимир рогов

вооруженные силы украины

энергодар

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что участившиеся обстрелы со стороны ВСУ города-спутника Запорожской АЭС Энергодара связаны с желанием сделать его безлюдным. "Боевики ВСУ сознательно наносят удары по критической инфраструктуре Энергодара, пытаясь оставить город без электричества, воды и отопления, чтобы заставить местных жителей покинуть свои дома и сделать Энергодар безлюдным. Это план и часть стратегии войны киевского режима с мирным населением и вытеснения с территории путём создания невыносимых условий для жизни", – сказал Рогов РИА Новости. Кроме того, по его словам, обстрелы также связаны с попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на линии фронта.

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владимир рогов, вооруженные силы украины, энергодар, запорожская область