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Рогов заявил о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/energodar-1979743496.html
Рогов заявил о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным
Рогов заявил о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным - РИА Новости, 24.10.2024
Рогов заявил о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:45
2024-10-24T10:45
специальная военная операция на украине
владимир рогов
вооруженные силы украины
энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что участившиеся обстрелы со стороны ВСУ города-спутника Запорожской АЭС Энергодара связаны с желанием сделать его безлюдным. "Боевики ВСУ сознательно наносят удары по критической инфраструктуре Энергодара, пытаясь оставить город без электричества, воды и отопления, чтобы заставить местных жителей покинуть свои дома и сделать Энергодар безлюдным. Это план и часть стратегии войны киевского режима с мирным населением и вытеснения с территории путём создания невыносимых условий для жизни", – сказал Рогов РИА Новости. Кроме того, по его словам, обстрелы также связаны с попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на линии фронта.
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владимир рогов, вооруженные силы украины, энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Запорожская область
Рогов заявил о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным

Рогов: участившиеся обстрелы Энергодара связаны с желанием сделать его безлюдным

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что участившиеся обстрелы со стороны ВСУ города-спутника Запорожской АЭС Энергодара связаны с желанием сделать его безлюдным.
«
"Боевики ВСУ сознательно наносят удары по критической инфраструктуре Энергодара, пытаясь оставить город без электричества, воды и отопления, чтобы заставить местных жителей покинуть свои дома и сделать Энергодар безлюдным. Это план и часть стратегии войны киевского режима с мирным населением и вытеснения с территории путём создания невыносимых условий для жизни", – сказал Рогов РИА Новости.
Кроме того, по его словам, обстрелы также связаны с попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на линии фронта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЭнергодарЗапорожская область
 
 
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