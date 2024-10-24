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Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС слышали взрывы ежедневно за последнюю неделю - РИА Новости, 24.10.2024
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23:36 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/eksperty-1979931491.html
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС слышали взрывы ежедневно за последнюю неделю
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС слышали взрывы ежедневно за последнюю неделю - РИА Новости, 24.10.2024
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС слышали взрывы ежедневно за последнюю неделю
Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, слышали взрывы каждый день в течение последней недели, но сообщений о повреждениях на станции они не получали,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T23:36
2024-10-24T23:36
в мире
энергодар
днепр (город)
европа
запорожская аэс
магатэ
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ВЕНА, 24 окт - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, слышали взрывы каждый день в течение последней недели, но сообщений о повреждениях на станции они не получали, говорится в заявлении МАГАТЭ. Ранее в Агентстве отметили, что ЗАЭС во второй раз в этом месяце потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи напряжением 330 киловольт (кВ), что вновь поставило станцию в зависимость от единственного источника внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других ключевых функций ядерной защиты и безопасности. Ранее в октябре директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что обстрелы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер. "Команда МАГАТЭ продолжала слышать взрывы каждый день в течение последней недели, хотя никаких сообщений о повреждениях на ЗАЭС не поступало", - говорится в сообщении, опубликованном на официально портале МАГАТЭ. Все энергоблоки Запорожской АЭС были ранее переведены в режим "холодного останова", последним из "горячего" в "холодный останов" был переведен энергоблок №4, это произошло в апреле 2024 года. Режим "горячего останова" необходим для обеспечения теплом и горячим паром нужд станции и города. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241024/grossi-1979930901.html
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в мире, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс, магатэ
В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС слышали взрывы ежедневно за последнюю неделю

Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС слышали взрывы ежедневно за последнюю неделю

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 24 окт - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, слышали взрывы каждый день в течение последней недели, но сообщений о повреждениях на станции они не получали, говорится в заявлении МАГАТЭ.
Ранее в Агентстве отметили, что ЗАЭС во второй раз в этом месяце потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи напряжением 330 киловольт (кВ), что вновь поставило станцию в зависимость от единственного источника внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других ключевых функций ядерной защиты и безопасности. Ранее в октябре директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что обстрелы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер.
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"Команда МАГАТЭ продолжала слышать взрывы каждый день в течение последней недели, хотя никаких сообщений о повреждениях на ЗАЭС не поступало", - говорится в сообщении, опубликованном на официально портале МАГАТЭ.
Все энергоблоки Запорожской АЭС были ранее переведены в режим "холодного останова", последним из "горячего" в "холодный останов" был переведен энергоблок №4, это произошло в апреле 2024 года. Режим "горячего останова" необходим для обеспечения теплом и горячим паром нужд станции и города.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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В миреЭнергодарДнепр (город)ЕвропаЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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