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В МВФ заявили о перегреве российской экономики - РИА Новости, 24.10.2024
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20:45 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/ekonomika-1979916759.html
В МВФ заявили о перегреве российской экономики
В МВФ заявили о перегреве российской экономики - РИА Новости, 24.10.2024
В МВФ заявили о перегреве российской экономики
Экономика России в настоящее время находится в состоянии перегрева, а ее среднесрочные перспективы остаются неясными, заявил директор Европейского департамента... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:45
2024-10-24T20:45
экономика
россия
вашингтон (штат)
максим решетников
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Экономика России в настоящее время находится в состоянии перегрева, а ее среднесрочные перспективы остаются неясными, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. "Российская экономика наталкивается на ограничение мощности… перегревается", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. По словам Каммера, среднесрочные перспективы экономического роста РФ для МВФ остаются неясными, тем не менее фонд скорректировал свою оценку потенциального роста ВВП страны из-за влияния санкционного режима. Ранее в октябре МВФ повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 3,6% и понизил ожидания на 2025 год - до 1,3%. Как указали в фонде, снижение темпов роста ВВП в 2025 году может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций на фоне снижения жестких условий на рынке труда и роста реальных доходов. В четверг МВФ обнародовал прогноз, согласно которому сохранил свои ожидания по росту ВВП страны в 2026 году (на уровне 1,2%) и инфляции (4%). Министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя прогноз МВФ по динамике экономического роста страны в 2025 году, указал, что фонд не учитывает реализацию мер проактивной экономической политики, в том числе по обеспечению экономики трудовыми ресурсами, капиталом и технологиями. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в этом году вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%, в 2026-м на 2,6%, а в 2027 году - на 2,8%. Инфляция, по прогнозу министерства, по итогам 2024 года будет 7,3%, в 2025 году - 4,5%, а в 2026 и 2027 году будет на целевом уровне - 4%.
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экономика, россия, вашингтон (штат), максим решетников, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Вашингтон (штат), Максим Решетников, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В МВФ заявили о перегреве российской экономики

Глава Европейского ведомства МВФ: экономика РФ перегревается, перспективы неясны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда
Здание Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Экономика России в настоящее время находится в состоянии перегрева, а ее среднесрочные перспективы остаются неясными, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.
"Российская экономика наталкивается на ограничение мощности… перегревается", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне.
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Набиуллина назвала основные проинфляционные риски
13 сентября, 17:23
По словам Каммера, среднесрочные перспективы экономического роста РФ для МВФ остаются неясными, тем не менее фонд скорректировал свою оценку потенциального роста ВВП страны из-за влияния санкционного режима.
Ранее в октябре МВФ повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 3,6% и понизил ожидания на 2025 год - до 1,3%. Как указали в фонде, снижение темпов роста ВВП в 2025 году может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций на фоне снижения жестких условий на рынке труда и роста реальных доходов. В четверг МВФ обнародовал прогноз, согласно которому сохранил свои ожидания по росту ВВП страны в 2026 году (на уровне 1,2%) и инфляции (4%).
Министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя прогноз МВФ по динамике экономического роста страны в 2025 году, указал, что фонд не учитывает реализацию мер проактивной экономической политики, в том числе по обеспечению экономики трудовыми ресурсами, капиталом и технологиями. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в этом году вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%, в 2026-м на 2,6%, а в 2027 году - на 2,8%. Инфляция, по прогнозу министерства, по итогам 2024 года будет 7,3%, в 2025 году - 4,5%, а в 2026 и 2027 году будет на целевом уровне - 4%.
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ЭкономикаРоссияВашингтон (штат)Максим РешетниковМВФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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