Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: выделен участок для строительства мебельного производства в ЗелАО - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/efimov-1979770862.html
Ефимов: выделен участок для строительства мебельного производства в ЗелАО
Ефимов: выделен участок для строительства мебельного производства в ЗелАО - РИА Новости, 24.10.2024
Ефимов: выделен участок для строительства мебельного производства в ЗелАО
Москва заключила с инвестором договор аренды земельного участка по ставке один рубль в год для строительства комплекса по производству мебели в районе Крюково,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:09
2024-10-24T14:09
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
зеленоград
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва заключила с инвестором договор аренды земельного участка по ставке один рубль в год для строительства комплекса по производству мебели в районе Крюково, сообщил заммэра города по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город предоставил инвестору в Зеленограде почти 1,5 гектара земли по ставке один рубль в год для возведения комплекса по производству мебели площадью 11,6 тысячи квадратных метров. Компания вложит в проект около миллиарда рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на предприятиях будет около 160 рабочих мест. Договор заключили с фабрикой "Шарм-Дизайн". Она является производителем мягкой и корпусной мебели для дома и офиса.Благодаря строительству нового промышленного комплекса увеличатся производственные мощности мебельной фабрики города. На новом предприятии планируют изготавливать до 30 тысяч единиц мебели ежегодно.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации МаИП с начала 2024 года инвесторы получили около 220 гектаров земли, что почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года.
https://ria.ru/20241024/efimov-1979696851.html
https://ria.ru/20241023/efimov-1979652367.html
москва
зеленоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , зеленоград, сергей собянин
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Зеленоград, Сергей Собянин

Ефимов: выделен участок для строительства мебельного производства в ЗелАО

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва заключила с инвестором договор аренды земельного участка по ставке один рубль в год для строительства комплекса по производству мебели в районе Крюково, сообщил заммэра города по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город предоставил инвестору в Зеленограде почти 1,5 гектара земли по ставке один рубль в год для возведения комплекса по производству мебели площадью 11,6 тысячи квадратных метров. Компания вложит в проект около миллиарда рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Ефимов: в Троицком округе построят жилой квартал в рамках КРТ
Вчера, 10:05
В сообщении уточняется, что на предприятиях будет около 160 рабочих мест. Договор заключили с фабрикой "Шарм-Дизайн". Она является производителем мягкой и корпусной мебели для дома и офиса.
Благодаря строительству нового промышленного комплекса увеличатся производственные мощности мебельной фабрики города. На новом предприятии планируют изготавливать до 30 тысяч единиц мебели ежегодно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации МаИП с начала 2024 года инвесторы получили около 220 гектаров земли, что почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Ефимов: в Москве реализуется 97 проектов КРТ
23 октября, 18:36
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)ЗеленоградСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала