Ефимов: выделен участок для строительства мебельного производства в ЗелАО
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва заключила с инвестором договор аренды земельного участка по ставке один рубль в год для строительства комплекса по производству мебели в районе Крюково, сообщил заммэра города по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город предоставил инвестору в Зеленограде почти 1,5 гектара земли по ставке один рубль в год для возведения комплекса по производству мебели площадью 11,6 тысячи квадратных метров. Компания вложит в проект около миллиарда рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на предприятиях будет около 160 рабочих мест. Договор заключили с фабрикой "Шарм-Дизайн". Она является производителем мягкой и корпусной мебели для дома и офиса.
Благодаря строительству нового промышленного комплекса увеличатся производственные мощности мебельной фабрики города. На новом предприятии планируют изготавливать до 30 тысяч единиц мебели ежегодно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации МаИП с начала 2024 года инвесторы получили около 220 гектаров земли, что почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года.
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23 октября, 18:36