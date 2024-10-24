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В Москве водитель иномарки умер за рулем и попал в ДТП
В Москве водитель иномарки умер за рулем и попал в ДТП - РИА Новости, 24.10.2024
В Москве водитель иномарки умер за рулем и попал в ДТП
Водителю иномарки в столичном районе Митино стало плохо за рулем, он врезался в две припаркованные машины, мужчина скончался – предположительно, еще до ДТП,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:07
2024-10-24T10:07
2024-10-24T10:07
происшествия
москва
митино
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Водителю иномарки в столичном районе Митино стало плохо за рулем, он врезался в две припаркованные машины, мужчина скончался – предположительно, еще до ДТП, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. "На северо-западе Москвы произошло столкновение транспортных средств, погиб один человек… ДТП произошло на улице Барышиха, дом 8", - говорится в сообщении. По предварительным данным, водителю Kia стало плохо, в результате чего он наехал на две припаркованные машины. "Скончался мужчина-водитель Kia, предварительно, до момента столкновения", - отметили в ГАИ.
https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html
москва
митино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, митино
Происшествия, Москва, Митино
В Москве водитель иномарки умер за рулем и попал в ДТП
В Митино водителю Kia стало плохо, он умер и наехал на припаркованные машины