https://ria.ru/20241024/dtp-1979734779.html

В Москве водитель иномарки умер за рулем и попал в ДТП

В Москве водитель иномарки умер за рулем и попал в ДТП - РИА Новости, 24.10.2024

В Москве водитель иномарки умер за рулем и попал в ДТП

Водителю иномарки в столичном районе Митино стало плохо за рулем, он врезался в две припаркованные машины, мужчина скончался – предположительно, еще до ДТП,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T10:07

2024-10-24T10:07

2024-10-24T10:07

происшествия

москва

митино

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Водителю иномарки в столичном районе Митино стало плохо за рулем, он врезался в две припаркованные машины, мужчина скончался – предположительно, еще до ДТП, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. "На северо-западе Москвы произошло столкновение транспортных средств, погиб один человек… ДТП произошло на улице Барышиха, дом 8", - говорится в сообщении. По предварительным данным, водителю Kia стало плохо, в результате чего он наехал на две припаркованные машины. "Скончался мужчина-водитель Kia, предварительно, до момента столкновения", - отметили в ГАИ.

https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html

москва

митино

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, митино