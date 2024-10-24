https://ria.ru/20241024/dtp-1979724086.html
В Нижегородской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Нижегородской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.10.2024
В Нижегородской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области, шестеро из них госпитализированы, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:04
2024-10-24T09:04
2024-10-24T09:19
происшествия
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области, шестеро из них госпитализированы, сообщает Минздрав региона.По данным МВД Нижегородской области, в четверг около 07.25 на 8 километре автодороги Нижний Новгород - Кстово водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся большегрузным автомобилем.Источник – министерство здравоохранения Нижегородской области."В ДТП с автобусом в Кстовском округе, по предварительным данным, пострадали 8 человек, из них двое человек с легкими травмами получили медпомощь на месте и отказались от госпитализации, шесть человек эвакуируются в учреждения здравоохранения (5 – в Кстовскую ЦРБ, 1 – в нижегородскую областную клиническую больницу). Информация оперативная, требует уточнения", - сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
https://ria.ru/20241024/dtp-1979698266.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
В Нижегородской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали восемь человек
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области, шестеро из них госпитализированы, сообщает Минздрав региона.
По данным МВД Нижегородской области, в четверг около 07.25 на 8 километре автодороги Нижний Новгород
- Кстово
водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся большегрузным автомобилем.
Источник – министерство здравоохранения Нижегородской области.
"В ДТП с автобусом в Кстовском округе, по предварительным данным, пострадали 8 человек, из них двое человек с легкими травмами получили медпомощь на месте и отказались от госпитализации, шесть человек эвакуируются в учреждения здравоохранения (5 – в Кстовскую ЦРБ, 1 – в нижегородскую областную клиническую больницу). Информация оперативная, требует уточнения", - сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.