https://ria.ru/20241024/dtp-1979724086.html

В Нижегородской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Нижегородской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.10.2024

В Нижегородской области автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области, шестеро из них госпитализированы, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:04

2024-10-24T09:04

2024-10-24T09:19

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области, шестеро из них госпитализированы, сообщает Минздрав региона.По данным МВД Нижегородской области, в четверг около 07.25 на 8 километре автодороги Нижний Новгород - Кстово водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся большегрузным автомобилем.Источник – министерство здравоохранения Нижегородской области."В ДТП с автобусом в Кстовском округе, по предварительным данным, пострадали 8 человек, из них двое человек с легкими травмами получили медпомощь на месте и отказались от госпитализации, шесть человек эвакуируются в учреждения здравоохранения (5 – в Кстовскую ЦРБ, 1 – в нижегородскую областную клиническую больницу). Информация оперативная, требует уточнения", - сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

https://ria.ru/20241024/dtp-1979698266.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область