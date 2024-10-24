https://ria.ru/20241024/dtp-1979698266.html

В Москве два человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями

В Москве два человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями - РИА Новости, 24.10.2024

В Москве два человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями

Два человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T01:41

2024-10-24T01:41

2024-10-24T01:41

происшествия

авто

москва

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Ранее столичный дептранс сообщил, что два автомобиля столкнулись в центре Москвы и оказались на тротуаре. "По предварительным данным, на улице Спиридоновка произошло ДТП с участием двух автомобилей, с последующим наездом двух автомашин на препятствие. В результате ДТП пострадало два человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240831/moskva-1969738782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, москва, россия