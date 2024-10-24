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В Москве два человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями - РИА Новости, 24.10.2024
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01:41 24.10.2024
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В Москве два человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями
В Москве два человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями - РИА Новости, 24.10.2024
В Москве два человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями
Два человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T01:41
2024-10-24T01:41
происшествия
авто
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россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Ранее столичный дептранс сообщил, что два автомобиля столкнулись в центре Москвы и оказались на тротуаре. "По предварительным данным, на улице Спиридоновка произошло ДТП с участием двух автомобилей, с последующим наездом двух автомашин на препятствие. В результате ДТП пострадало два человека", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, москва, россия
Происшествия, Авто, Москва, Россия
В Москве два человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями

При столкновении двух автомобилей в центре Москвы пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Ранее столичный дептранс сообщил, что два автомобиля столкнулись в центре Москвы и оказались на тротуаре.
"По предварительным данным, на улице Спиридоновка произошло ДТП с участием двух автомобилей, с последующим наездом двух автомашин на препятствие. В результате ДТП пострадало два человека", - говорится в сообщении.
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