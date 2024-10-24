https://ria.ru/20241024/dtp-1979698266.html
В Москве два человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями
В Москве два человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями - РИА Новости, 24.10.2024
В Москве два человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями
Два человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T01:41
2024-10-24T01:41
2024-10-24T01:41
происшествия
авто
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929650139_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_8658800b71e8a60d4946910e16aed8e2.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Ранее столичный дептранс сообщил, что два автомобиля столкнулись в центре Москвы и оказались на тротуаре. "По предварительным данным, на улице Спиридоновка произошло ДТП с участием двух автомобилей, с последующим наездом двух автомашин на препятствие. В результате ДТП пострадало два человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240831/moskva-1969738782.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929650139_593:0:2948:1766_1920x0_80_0_0_c8e00af543deef60cbc04df0679fda6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, россия
Происшествия, Авто, Москва, Россия
В Москве два человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями
При столкновении двух автомобилей в центре Москвы пострадали два человека
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Ранее столичный дептранс сообщил, что два автомобиля столкнулись в центре Москвы и оказались на тротуаре.
"По предварительным данным, на улице Спиридоновка произошло ДТП с участием двух автомобилей, с последующим наездом двух автомашин на препятствие. В результате ДТП пострадало два человека", - говорится в сообщении.