https://ria.ru/20241024/draka-1979850053.html

В Приангарье осудили организатора и участников драки между вахтовиками

В Приангарье осудили организатора и участников драки между вахтовиками - РИА Новости, 24.10.2024

В Приангарье осудили организатора и участников драки между вахтовиками

Организатор и участники массовой драки, произошедшей на Ковыктинском месторождении в Иркутской области между вахтовиками из Киргизии и Таджикистана, приговорены РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:46

2024-10-24T16:46

2024-10-24T16:46

происшествия

киргизия

таджикистан

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Организатор и участники массовой драки, произошедшей на Ковыктинском месторождении в Иркутской области между вахтовиками из Киргизии и Таджикистана, приговорены судом к срокам до почти 3 лет колонии, сообщает областная прокуратура. В июне 2023 года на Ковыктинском месторождении произошла массовая драка между вахтовиками из Киргизии и Таджикистана. Причиной стал спор, произошедший во время обеденного перерыва, из-за очереди в столовую. В результате конфликта пять человек получили травмы. СК завел уголовное дело по статье о хулиганстве. На скамье подсудимых оказались пять человек в возрасте от 23 до 36 лет. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил организатора хулиганства к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Трое соучастников осуждены к лишению свободы на срок 1 год 8 месяцев", - говорится в сообщении. Еще один участник конфликта по решению суда должен выплатить штраф в 140 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240901/draka-1969858615.html

киргизия

таджикистан

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, киргизия, таджикистан, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)