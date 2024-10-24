Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье осудили организатора и участников драки между вахтовиками - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/draka-1979850053.html
В Приангарье осудили организатора и участников драки между вахтовиками
В Приангарье осудили организатора и участников драки между вахтовиками - РИА Новости, 24.10.2024
В Приангарье осудили организатора и участников драки между вахтовиками
Организатор и участники массовой драки, произошедшей на Ковыктинском месторождении в Иркутской области между вахтовиками из Киргизии и Таджикистана, приговорены РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:46
2024-10-24T16:46
происшествия
киргизия
таджикистан
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
ИРКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Организатор и участники массовой драки, произошедшей на Ковыктинском месторождении в Иркутской области между вахтовиками из Киргизии и Таджикистана, приговорены судом к срокам до почти 3 лет колонии, сообщает областная прокуратура. В июне 2023 года на Ковыктинском месторождении произошла массовая драка между вахтовиками из Киргизии и Таджикистана. Причиной стал спор, произошедший во время обеденного перерыва, из-за очереди в столовую. В результате конфликта пять человек получили травмы. СК завел уголовное дело по статье о хулиганстве. На скамье подсудимых оказались пять человек в возрасте от 23 до 36 лет. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил организатора хулиганства к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Трое соучастников осуждены к лишению свободы на срок 1 год 8 месяцев", - говорится в сообщении. Еще один участник конфликта по решению суда должен выплатить штраф в 140 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240901/draka-1969858615.html
киргизия
таджикистан
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киргизия, таджикистан, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киргизия, Таджикистан, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье осудили организатора и участников драки между вахтовиками

Организатор и участники драки в Иркутской области получили до трех лет колонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Организатор и участники массовой драки, произошедшей на Ковыктинском месторождении в Иркутской области между вахтовиками из Киргизии и Таджикистана, приговорены судом к срокам до почти 3 лет колонии, сообщает областная прокуратура.
В июне 2023 года на Ковыктинском месторождении произошла массовая драка между вахтовиками из Киргизии и Таджикистана. Причиной стал спор, произошедший во время обеденного перерыва, из-за очереди в столовую. В результате конфликта пять человек получили травмы. СК завел уголовное дело по статье о хулиганстве. На скамье подсудимых оказались пять человек в возрасте от 23 до 36 лет.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил организатора хулиганства к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Трое соучастников осуждены к лишению свободы на срок 1 год 8 месяцев", - говорится в сообщении.
Еще один участник конфликта по решению суда должен выплатить штраф в 140 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку
1 сентября, 21:56
 
ПроисшествияКиргизияТаджикистанИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала