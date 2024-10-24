В Приангарье осудили организатора и участников драки между вахтовиками
Организатор и участники драки в Иркутской области получили до трех лет колонии
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ИРКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Организатор и участники массовой драки, произошедшей на Ковыктинском месторождении в Иркутской области между вахтовиками из Киргизии и Таджикистана, приговорены судом к срокам до почти 3 лет колонии, сообщает областная прокуратура.
В июне 2023 года на Ковыктинском месторождении произошла массовая драка между вахтовиками из Киргизии и Таджикистана. Причиной стал спор, произошедший во время обеденного перерыва, из-за очереди в столовую. В результате конфликта пять человек получили травмы. СК завел уголовное дело по статье о хулиганстве. На скамье подсудимых оказались пять человек в возрасте от 23 до 36 лет.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил организатора хулиганства к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Трое соучастников осуждены к лишению свободы на срок 1 год 8 месяцев", - говорится в сообщении.
Еще один участник конфликта по решению суда должен выплатить штраф в 140 тысяч рублей.
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