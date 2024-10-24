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Суд арестовал первого замначальника метро Москвы по делу о взятках
Суд арестовал первого замначальника метро Москвы по делу о взятках - РИА Новости, 24.10.2024
Суд арестовал первого замначальника метро Москвы по делу о взятках
Басманный суд Москвы арестовал до декабря первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:05
2024-10-24T20:05
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до декабря первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря в отношении Дощатова Дмитрия Алексеевича", - сказала собеседница агентства. Дощатову вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). За данное преступление ему грозит штраф в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности. Как писала газета "Коммерсант", Дощатов заключил контракт на 3 миллиарда рублей, однако работы были выполнены только на 1 миллиард рублей, а остальная сумма была похищена. Как пишет издание, чтобы нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью, Дощатову была передана взятка в виде автомобиля Toyota RAV4.
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происшествия, москва, россия, toyota corolla
Происшествия, Москва, Россия, Toyota Corolla
Суд арестовал первого замначальника метро Москвы по делу о взятках
Суд арестовал первого замначальника метро Москвы Дощатова по делу о взятках
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до декабря первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря в отношении Дощатова Дмитрия Алексеевича", - сказала собеседница агентства.
Дощатову вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
За данное преступление ему грозит штраф в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности.
Как писала газета "Коммерсант", Дощатов заключил контракт на 3 миллиарда рублей, однако работы были выполнены только на 1 миллиард рублей, а остальная сумма была похищена. Как пишет издание, чтобы нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью, Дощатову была передана взятка в виде автомобиля Toyota RAV4.