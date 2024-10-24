https://ria.ru/20241024/doschatov-1979909657.html

Суд арестовал первого замначальника метро Москвы по делу о взятках

Суд арестовал первого замначальника метро Москвы по делу о взятках - РИА Новости, 24.10.2024

Суд арестовал первого замначальника метро Москвы по делу о взятках

Басманный суд Москвы арестовал до декабря первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:05

2024-10-24T20:05

2024-10-24T20:11

происшествия

москва

россия

toyota corolla

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979910495_0:70:3036:1778_1920x0_80_0_0_b788c1135adbe43a8c68159a265b1f8e.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до декабря первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря в отношении Дощатова Дмитрия Алексеевича", - сказала собеседница агентства. Дощатову вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). За данное преступление ему грозит штраф в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности. Как писала газета "Коммерсант", Дощатов заключил контракт на 3 миллиарда рублей, однако работы были выполнены только на 1 миллиард рублей, а остальная сумма была похищена. Как пишет издание, чтобы нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью, Дощатову была передана взятка в виде автомобиля Toyota RAV4.

https://ria.ru/20241024/zampred-1979818986.html

https://ria.ru/20241024/vzyatka-1979715274.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, toyota corolla