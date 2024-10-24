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Пашинян рассказал о проекте мирного договора с Азербайджаном - РИА Новости, 24.10.2024
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14:10 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/dogovor-1979801796.html
Пашинян рассказал о проекте мирного договора с Азербайджаном
Пашинян рассказал о проекте мирного договора с Азербайджаном - РИА Новости, 24.10.2024
Пашинян рассказал о проекте мирного договора с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что проект мирного договора с Азербайджаном согласован на 80-90%. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:10
2024-10-24T14:10
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что проект мирного договора с Азербайджаном согласован на 80-90%. "И Армения, и Азербайджан в течение последних месяцев неоднократно заявляли, что проект договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой согласован как минимум на 80-90%", - заявил Пашинян на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" . По его словам, уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем, по вопросу соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, установления дипломатических отношений и создания двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами мирным договором.
https://ria.ru/20241023/armeniya-1979477875.html
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Пашинян рассказал о проекте мирного договора с Азербайджаном

Пашинян: проект мирного договора Армении и Азербайджана согласован на 80-90%

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что проект мирного договора с Азербайджаном согласован на 80-90%.
"И Армения, и Азербайджан в течение последних месяцев неоднократно заявляли, что проект договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой согласован как минимум на 80-90%", - заявил Пашинян на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" .
По его словам, уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем, по вопросу соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, установления дипломатических отношений и создания двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами мирным договором.
Первый пограничный столб, установленный в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В Армении ратифицировали положения о делимитации границы с Азербайджаном
23 октября, 09:13
 
В миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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