Пашинян рассказал о проекте мирного договора с Азербайджаном
Пашинян: проект мирного договора Армении и Азербайджана согласован на 80-90%
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что проект мирного договора с Азербайджаном согласован на 80-90%.
"И Армения, и Азербайджан в течение последних месяцев неоднократно заявляли, что проект договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой согласован как минимум на 80-90%", - заявил Пашинян на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" .
По его словам, уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем, по вопросу соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, установления дипломатических отношений и создания двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами мирным договором.