https://ria.ru/20241024/dogovor-1979801796.html

Пашинян рассказал о проекте мирного договора с Азербайджаном

Пашинян рассказал о проекте мирного договора с Азербайджаном - РИА Новости, 24.10.2024

Пашинян рассказал о проекте мирного договора с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что проект мирного договора с Азербайджаном согласован на 80-90%. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:10

2024-10-24T14:10

2024-10-24T14:10

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что проект мирного договора с Азербайджаном согласован на 80-90%. "И Армения, и Азербайджан в течение последних месяцев неоднократно заявляли, что проект договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой согласован как минимум на 80-90%", - заявил Пашинян на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" . По его словам, уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем, по вопросу соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, установления дипломатических отношений и создания двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами мирным договором.

https://ria.ru/20241023/armeniya-1979477875.html

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Ольга Фомченкова

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