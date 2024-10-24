Рейтинг@Mail.ru
Додик рассказал, о чем собирается поговорить с Путиным в Казани - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/dodik-1979807134.html
Додик рассказал, о чем собирается поговорить с Путиным в Казани
Додик рассказал, о чем собирается поговорить с Путиным в Казани - РИА Новости, 24.10.2024
Додик рассказал, о чем собирается поговорить с Путиным в Казани
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил РИА Новости, что намерен поговорить на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:30
2024-10-24T14:30
в мире
россия
казань
москва
владимир путин
милорад додик
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928754954_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_8191ceb81f2559faec8bed72d5c56161.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил РИА Новости, что намерен поговорить на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани о том, как сохранить экономические контакты Москвы и Баня-Луки, поскольку Россия является для РС БиГ важным партнером. "Конечно, самая важная встреча для меня - это встреча с президентом Владимиром Путиным, которая состоится сегодня в конце дня. Я прежде всего хотел бы отметить и похвалить организацию этого важнейшего саммита, который носит исторический характер и который показывает, что Западу не удалось изолировать Россию, как он этого хотел" , - сказал он в беседе с агентством. "Я также расскажу ему о тех больших сложностях, с которыми мы сталкиваемся в рамках нашего экономического сотрудничества, прежде всего, из-за западных санкций. При этом я хочу поговорить с ним и о способах, чтобы сохранить наши контакты, так как мы, безусловно, не хотим терять Россию в качестве нашего партнера", - подчеркнул Додик. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКСпроходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
https://ria.ru/20241024/dodik-1979804834.html
россия
казань
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928754954_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_b10a8f310f8d3f938dbddece249f755e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, казань, москва, владимир путин, милорад додик, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Москва, Владимир Путин, Милорад Додик, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Додик рассказал, о чем собирается поговорить с Путиным в Казани

Додик намерен обсудить с Путиным экономические контакты Москвы и Баня-Луки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербская Милорад Додик
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербская Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербская Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил РИА Новости, что намерен поговорить на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани о том, как сохранить экономические контакты Москвы и Баня-Луки, поскольку Россия является для РС БиГ важным партнером.
"Конечно, самая важная встреча для меня - это встреча с президентом Владимиром Путиным, которая состоится сегодня в конце дня. Я прежде всего хотел бы отметить и похвалить организацию этого важнейшего саммита, который носит исторический характер и который показывает, что Западу не удалось изолировать Россию, как он этого хотел" , - сказал он в беседе с агентством.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
"Я также расскажу ему о тех больших сложностях, с которыми мы сталкиваемся в рамках нашего экономического сотрудничества, прежде всего, из-за западных санкций. При этом я хочу поговорить с ним и о способах, чтобы сохранить наши контакты, так как мы, безусловно, не хотим терять Россию в качестве нашего партнера", - подчеркнул Додик.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКСпроходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Додик обсудит с Путиным давление Запада на Республику Сербскую БиГ
Вчера, 14:22
 
В миреРоссияКазаньМоскваВладимир ПутинМилорад ДодикБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала