https://ria.ru/20241024/dodik-1979807134.html
Додик рассказал, о чем собирается поговорить с Путиным в Казани
Додик рассказал, о чем собирается поговорить с Путиным в Казани - РИА Новости, 24.10.2024
Додик рассказал, о чем собирается поговорить с Путиным в Казани
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил РИА Новости, что намерен поговорить на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:30
2024-10-24T14:30
2024-10-24T14:30
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил РИА Новости, что намерен поговорить на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани о том, как сохранить экономические контакты Москвы и Баня-Луки, поскольку Россия является для РС БиГ важным партнером. "Конечно, самая важная встреча для меня - это встреча с президентом Владимиром Путиным, которая состоится сегодня в конце дня. Я прежде всего хотел бы отметить и похвалить организацию этого важнейшего саммита, который носит исторический характер и который показывает, что Западу не удалось изолировать Россию, как он этого хотел" , - сказал он в беседе с агентством. "Я также расскажу ему о тех больших сложностях, с которыми мы сталкиваемся в рамках нашего экономического сотрудничества, прежде всего, из-за западных санкций. При этом я хочу поговорить с ним и о способах, чтобы сохранить наши контакты, так как мы, безусловно, не хотим терять Россию в качестве нашего партнера", - подчеркнул Додик. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКСпроходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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в мире, россия, казань, москва, владимир путин, милорад додик, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Москва, Владимир Путин, Милорад Додик, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Додик рассказал, о чем собирается поговорить с Путиным в Казани
Додик намерен обсудить с Путиным экономические контакты Москвы и Баня-Луки
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил РИА Новости, что намерен поговорить на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани о том, как сохранить экономические контакты Москвы и Баня-Луки, поскольку Россия является для РС БиГ важным партнером.
"Конечно, самая важная встреча для меня - это встреча с президентом Владимиром Путиным, которая состоится сегодня в конце дня. Я прежде всего хотел бы отметить и похвалить организацию этого важнейшего саммита, который носит исторический характер и который показывает, что Западу не удалось изолировать Россию, как он этого хотел" , - сказал он в беседе с агентством.
"Я также расскажу ему о тех больших сложностях, с которыми мы сталкиваемся в рамках нашего экономического сотрудничества, прежде всего, из-за западных санкций. При этом я хочу поговорить с ним и о способах, чтобы сохранить наши контакты, так как мы, безусловно, не хотим терять Россию в качестве нашего партнера", - подчеркнул Додик.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
, в него теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКСпроходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.