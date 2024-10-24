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Додик сообщил о требовании ЕК к Республике Сербской по визам для России - РИА Новости, 24.10.2024
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14:22 24.10.2024 (обновлено: 16:43 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/dodik-1979804941.html
Додик сообщил о требовании ЕК к Республике Сербской по визам для России
Додик сообщил о требовании ЕК к Республике Сербской по визам для России - РИА Новости, 24.10.2024
Додик сообщил о требовании ЕК к Республике Сербской по визам для России
Республика Сербская получила запрос от Еврокомиссии о необходимости ввести визовый режим с Россией, но не пойдет на это, заявил РИА Новости президент республики РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:22
2024-10-24T16:43
россия
еврокомиссия
владимир путин
республика сербская
милорад додик
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Республика Сербская получила запрос от Еврокомиссии о необходимости ввести визовый режим с Россией, но не пойдет на это, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик."Также я проинформирую его (президента РФ Владимира Путина - ред.) о том, что буквально за пару дней до моего визита сюда мы получили запрос от Еврокомиссии о необходимости введения визового режима с Россией и о том, что мы не дадим согласия на это и что это также станет новой причиной для давления со стороны Запада", - сказал он.Додик отметил, что расскажет Путину о давлении со стороны Запада на Баня-Луку по вопросу антироссийских санкций.
https://ria.ru/20241023/dodik--1979671202.html
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россия, еврокомиссия, владимир путин, республика сербская, милорад додик
Россия, Еврокомиссия, Владимир Путин, Республика Сербская, Милорад Додик
Додик сообщил о требовании ЕК к Республике Сербской по визам для России

Додик: Республика Сербская получила запрос от ЕК по визовому режиму с Россией

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости
Президент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Республика Сербская получила запрос от Еврокомиссии о необходимости ввести визовый режим с Россией, но не пойдет на это, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик.
"Также я проинформирую его (президента РФ Владимира Путина - ред.) о том, что буквально за пару дней до моего визита сюда мы получили запрос от Еврокомиссии о необходимости введения визового режима с Россией и о том, что мы не дадим согласия на это и что это также станет новой причиной для давления со стороны Запада", - сказал он.
Додик отметил, что расскажет Путину о давлении со стороны Запада на Баня-Луку по вопросу антироссийских санкций.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Додик резко ответил главе МИД БиГ на критику из-за поездки на саммит БРИКС
23 октября, 20:20
 
РоссияЕврокомиссияВладимир ПутинРеспублика СербскаяМилорад Додик
 
 
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