https://ria.ru/20241024/dodik-1979804941.html
Додик сообщил о требовании ЕК к Республике Сербской по визам для России
Додик сообщил о требовании ЕК к Республике Сербской по визам для России - РИА Новости, 24.10.2024
Додик сообщил о требовании ЕК к Республике Сербской по визам для России
Республика Сербская получила запрос от Еврокомиссии о необходимости ввести визовый режим с Россией, но не пойдет на это, заявил РИА Новости президент республики РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:22
2024-10-24T14:22
2024-10-24T16:43
россия
еврокомиссия
владимир путин
республика сербская
милорад додик
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Республика Сербская получила запрос от Еврокомиссии о необходимости ввести визовый режим с Россией, но не пойдет на это, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик."Также я проинформирую его (президента РФ Владимира Путина - ред.) о том, что буквально за пару дней до моего визита сюда мы получили запрос от Еврокомиссии о необходимости введения визового режима с Россией и о том, что мы не дадим согласия на это и что это также станет новой причиной для давления со стороны Запада", - сказал он.Додик отметил, что расскажет Путину о давлении со стороны Запада на Баня-Луку по вопросу антироссийских санкций.
https://ria.ru/20241023/dodik--1979671202.html
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россия, еврокомиссия, владимир путин, республика сербская, милорад додик
Россия, Еврокомиссия, Владимир Путин, Республика Сербская, Милорад Додик
Додик сообщил о требовании ЕК к Республике Сербской по визам для России
Додик: Республика Сербская получила запрос от ЕК по визовому режиму с Россией