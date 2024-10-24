https://ria.ru/20241024/dodik-1979804941.html

Додик сообщил о требовании ЕК к Республике Сербской по визам для России

Додик сообщил о требовании ЕК к Республике Сербской по визам для России - РИА Новости, 24.10.2024

Додик сообщил о требовании ЕК к Республике Сербской по визам для России

Республика Сербская получила запрос от Еврокомиссии о необходимости ввести визовый режим с Россией, но не пойдет на это, заявил РИА Новости президент республики РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:22

2024-10-24T14:22

2024-10-24T16:43

россия

еврокомиссия

владимир путин

республика сербская

милорад додик

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Республика Сербская получила запрос от Еврокомиссии о необходимости ввести визовый режим с Россией, но не пойдет на это, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик."Также я проинформирую его (президента РФ Владимира Путина - ред.) о том, что буквально за пару дней до моего визита сюда мы получили запрос от Еврокомиссии о необходимости введения визового режима с Россией и о том, что мы не дадим согласия на это и что это также станет новой причиной для давления со стороны Запада", - сказал он.Додик отметил, что расскажет Путину о давлении со стороны Запада на Баня-Луку по вопросу антироссийских санкций.

https://ria.ru/20241023/dodik--1979671202.html

россия

республика сербская

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россия, еврокомиссия, владимир путин, республика сербская, милорад додик