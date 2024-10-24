https://ria.ru/20241024/dodik-1979804834.html
Додик обсудит с Путиным давление Запада на Республику Сербскую БиГ
Додик обсудит с Путиным давление Запада на Республику Сербскую БиГ - РИА Новости, 24.10.2024
Додик обсудит с Путиным давление Запада на Республику Сербскую БиГ
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что расскажет Путину о давлении со стороны Запада на Баня-Луку по вопросу антироссийских санкций. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:22
2024-10-24T14:22
2024-10-24T16:43
милорад додик
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владимир путин
еврокомиссия
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что расскажет Путину о давлении со стороны Запада на Баня-Луку по вопросу антироссийских санкций."Я проинформирую его о том постоянном давлении, которое Запад оказывает на нас - это и страны Евросоюза, и США, и Великобритания. В частности, по вопросу их требования присоединиться к антироссийским санкциям, чего Республика Сербская никогда не сделает. У нас твердая позиция по этому вопросу", - подчеркнул он.
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милорад додик, в мире, россия, республика сербская, владимир путин, еврокомиссия, саммит брикс в казани в 2024 году
Милорад Додик, В мире, Россия, Республика Сербская, Владимир Путин, Еврокомиссия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Додик обсудит с Путиным давление Запада на Республику Сербскую БиГ
Додик проинформирует Путина о давлении Запада по вопросу антироссийских санкций