https://ria.ru/20241024/deputat-1979831561.html

В Коми досрочно прекратили полномочия депутата, признанного иноагентом

В Коми досрочно прекратили полномочия депутата, признанного иноагентом - РИА Новости, 24.10.2024

В Коми досрочно прекратили полномочия депутата, признанного иноагентом

Депутаты госсовета республики Коми на заседании в четверг проголосовали за досрочное прекращение с 11 ноября полномочий депутата от КПРФ Виктора Воробьева*,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:42

2024-10-24T15:42

2024-10-24T15:43

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Депутаты госсовета республики Коми на заседании в четверг проголосовали за досрочное прекращение с 11 ноября полномочий депутата от КПРФ Виктора Воробьева*, если до 10 ноября он не будет исключен из реестра иноагентов. Заседание регионального парламента транслировалось на его странице в соцсети "ВКонтакте". "Данным проектом постановления предлагается прекратить досрочно полномочия депутата государственного совета республики Коми седьмого созыва Воробьева* Виктора Викторовича, избранного... от Коми республиканского отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации",... включенного 1 апреля 2022 года Минюстом России в реестр иностранных агентов... Ставится на голосование предложение о принятии постановления в целом... Решение принято", – сказал на заседании спикер госсовета Коми Сергей Усачев. Он пояснил, что, согласно федеральному закону от 15 мая 2024 года, которым вносятся изменения в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, полномочия представителей публичной власти, включенных в реестр иноагентов, прекращаются досрочно, если в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона их не исключили из этого реестра. По словам Усачева, применительно к депутату Воробьеву* соответствующий срок истекает 10 ноября. Соответственно, постановление госсовета Коми о досрочном прекращении его полномочий вступит в силу 11 ноября, если до 10 ноября Воробьев не будет исключен из реестра иноагентов. Спикер госсовета Коми отметил также, что принятие этого постановления позволит КПРФ в установленном порядке определить, кто заместит Воробьева* в качестве депутата, на заседании республиканского парламента 28 ноября.* Физическое лицо, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20240705/arest-1957774845.html

https://ria.ru/20240427/vishnevskiy-1942680896.html

россия

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, республика коми