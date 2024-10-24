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Суд арестовал двух фигурантов дела замначальника метро Москвы
Суд арестовал двух фигурантов дела замначальника метро Москвы - РИА Новости, 24.10.2024
Суд арестовал двух фигурантов дела замначальника метро Москвы
Басманный суд Москвы арестовал двух фигурантов дела о взятке в отношении первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:36
2024-10-24T22:36
2024-10-24T22:48
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал двух фигурантов дела о взятке в отношении первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, в том числе предполагаемого взяткодателя, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева А.В. и Волынского А.С", - рассказал собеседник агентства.Дощатову вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), Волынскому – дача взятки и мошенничество в особо крупном размере, а Васильеву только мошенничество, указано в карточках на сайте столичных судов общей юрисдикции.Как писала газета "Коммерсант", Дощатов заключил контракт на 3 миллиарда рублей, однако работы были выполнены только на 1 миллиард рублей, а остальная сумма была похищена. Как пишет издание, чтобы нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью, Дощатову была передана взятка в виде автомобиля Toyota RAV4.Бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт"" Александр Волынский и гендиректор этой компании Александр Васильев, по данным газеты, организовали поставку по контракту некачественной продукции – самых дешевых железобетонных полушпал.РИА Новости
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москва, происшествия, александр васильев (историк моды), россия
Москва, Происшествия, Александр Васильев (историк моды), Россия
Суд арестовал двух фигурантов дела замначальника метро Москвы
Суд арестовал двух фигурантов дела замначальника метро Москвы Дощатова
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал двух фигурантов дела о взятке в отношении первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, в том числе предполагаемого взяткодателя, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева
А.В. и Волынского А.С", - рассказал собеседник агентства.
Дощатову вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), Волынскому – дача взятки и мошенничество в особо крупном размере, а Васильеву только мошенничество, указано в карточках на сайте столичных судов общей юрисдикции.
Как писала газета "Коммерсант", Дощатов заключил контракт на 3 миллиарда рублей, однако работы были выполнены только на 1 миллиард рублей, а остальная сумма была похищена. Как пишет издание, чтобы нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью, Дощатову была передана взятка в виде автомобиля Toyota RAV4.
Бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт"" Александр Волынский и гендиректор этой компании Александр Васильев, по данным газеты, организовали поставку по контракту некачественной продукции – самых дешевых железобетонных полушпал.РИА Новости