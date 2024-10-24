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Суд арестовал двух фигурантов дела замначальника метро Москвы - РИА Новости, 24.10.2024
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22:36 24.10.2024 (обновлено: 22:48 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/delo-1979927995.html
Суд арестовал двух фигурантов дела замначальника метро Москвы
Суд арестовал двух фигурантов дела замначальника метро Москвы - РИА Новости, 24.10.2024
Суд арестовал двух фигурантов дела замначальника метро Москвы
Басманный суд Москвы арестовал двух фигурантов дела о взятке в отношении первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T22:36
2024-10-24T22:48
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал двух фигурантов дела о взятке в отношении первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, в том числе предполагаемого взяткодателя, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева А.В. и Волынского А.С", - рассказал собеседник агентства.Дощатову вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), Волынскому – дача взятки и мошенничество в особо крупном размере, а Васильеву только мошенничество, указано в карточках на сайте столичных судов общей юрисдикции.Как писала газета "Коммерсант", Дощатов заключил контракт на 3 миллиарда рублей, однако работы были выполнены только на 1 миллиард рублей, а остальная сумма была похищена. Как пишет издание, чтобы нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью, Дощатову была передана взятка в виде автомобиля Toyota RAV4.Бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт"" Александр Волынский и гендиректор этой компании Александр Васильев, по данным газеты, организовали поставку по контракту некачественной продукции – самых дешевых железобетонных полушпал.РИА Новости
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москва, происшествия, александр васильев (историк моды), россия
Москва, Происшествия, Александр Васильев (историк моды), Россия
Суд арестовал двух фигурантов дела замначальника метро Москвы

Суд арестовал двух фигурантов дела замначальника метро Москвы Дощатова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал двух фигурантов дела о взятке в отношении первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, в том числе предполагаемого взяткодателя, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева А.В. и Волынского А.С", - рассказал собеседник агентства.
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Дощатову вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), Волынскому – дача взятки и мошенничество в особо крупном размере, а Васильеву только мошенничество, указано в карточках на сайте столичных судов общей юрисдикции.
Как писала газета "Коммерсант", Дощатов заключил контракт на 3 миллиарда рублей, однако работы были выполнены только на 1 миллиард рублей, а остальная сумма была похищена. Как пишет издание, чтобы нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью, Дощатову была передана взятка в виде автомобиля Toyota RAV4.
Бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт"" Александр Волынский и гендиректор этой компании Александр Васильев, по данным газеты, организовали поставку по контракту некачественной продукции – самых дешевых железобетонных полушпал.РИА Новости
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