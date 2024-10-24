СК завел дело на украинских боевиков, обстрелявших село в Курской области
СК РФ завел дело на украинских боевиков, обстрелявших село в Курской области
Сотрудник Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к преступлениям против мирного населения в селе Заолешенка в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В начале августа 2024 года боевики вооруженных формирований Украины, иные украинские военизированные группы и участники наемнических формирований с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня, в селе Заолешенка Суджанского района Курской области произвели обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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В результате указанных преступных действий мирным гражданам причинены ранения, повреждены и уничтожены автомобили, а также объекты социальной инфраструктуры.
По данным фактам Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух или более лиц, а также лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, об умышленном повреждение чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом.
Также расследуются дела по статье "Террористический акт"," Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Применение насилия в отношении представителя власти", "Незаконное пересечение государственной границы, совершенное организованной группой, сообщает ведомство.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - добавили в ведомстве.
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