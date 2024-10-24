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СК завел дело на украинских боевиков, обстрелявших село в Курской области - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:03 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/delo--1979909311.html
СК завел дело на украинских боевиков, обстрелявших село в Курской области
СК завел дело на украинских боевиков, обстрелявших село в Курской области - РИА Новости, 24.10.2024
СК завел дело на украинских боевиков, обстрелявших село в Курской области
Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к преступлениям против мирного населения в селе Заолешенка в Курской области, сообщили РИА РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:03
2024-10-24T20:03
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
россия
украина
главное военное следственное управление
общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к преступлениям против мирного населения в селе Заолешенка в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ. "В начале августа 2024 года боевики вооруженных формирований Украины, иные украинские военизированные группы и участники наемнических формирований с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня, в селе Заолешенка Суджанского района Курской области произвели обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении. В результате указанных преступных действий мирным гражданам причинены ранения, повреждены и уничтожены автомобили, а также объекты социальной инфраструктуры. По данным фактам Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух или более лиц, а также лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, об умышленном повреждение чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом. Также расследуются дела по статье "Террористический акт"," Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Применение насилия в отношении представителя власти", "Незаконное пересечение государственной границы, совершенное организованной группой, сообщает ведомство. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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следственный комитет россии (ск рф), курская область, россия, украина, главное военное следственное управление, общество
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Курская область, Россия, Украина, Главное военное следственное управление, Общество
СК завел дело на украинских боевиков, обстрелявших село в Курской области

СК РФ завел дело на украинских боевиков, обстрелявших село в Курской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к преступлениям против мирного населения в селе Заолешенка в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В начале августа 2024 года боевики вооруженных формирований Украины, иные украинские военизированные группы и участники наемнических формирований с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня, в селе Заолешенка Суджанского района Курской области произвели обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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В результате указанных преступных действий мирным гражданам причинены ранения, повреждены и уничтожены автомобили, а также объекты социальной инфраструктуры.
По данным фактам Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух или более лиц, а также лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, об умышленном повреждение чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом.
Также расследуются дела по статье "Террористический акт"," Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Применение насилия в отношении представителя власти", "Незаконное пересечение государственной границы, совершенное организованной группой, сообщает ведомство.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)Курская областьРоссияУкраинаГлавное военное следственное управлениеОбщество
 
 
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