https://ria.ru/20241024/damask-1979705717.html

Израиль нанес удар с воздуха по Дамаску

Израиль нанес удар с воздуха по Дамаску - РИА Новости, 24.10.2024

Израиль нанес удар с воздуха по Дамаску

Израиль нанес удары с воздуха в районе Дамаска, в небе слышны взрывы, передает сирийская Гостелерадиокомпания. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T04:10

2024-10-24T04:10

2024-10-24T04:23

израиль

дамаск (город)

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Израиль нанес удары с воздуха в районе Дамаска, в небе слышны взрывы, передает сирийская Гостелерадиокомпания."Причиной звуков взрывов в Дамаске стала израильская агрессия с воздуха", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241017/siriya-1978444568.html

израиль

дамаск (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, дамаск (город), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024