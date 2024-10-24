https://ria.ru/20241024/damask-1979705717.html
Израиль нанес удар с воздуха по Дамаску
Израиль нанес удар с воздуха по Дамаску - РИА Новости, 24.10.2024
Израиль нанес удар с воздуха по Дамаску
Израиль нанес удары с воздуха в районе Дамаска, в небе слышны взрывы, передает сирийская Гостелерадиокомпания. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T04:10
2024-10-24T04:10
2024-10-24T04:23
израиль
дамаск (город)
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Израиль нанес удары с воздуха в районе Дамаска, в небе слышны взрывы, передает сирийская Гостелерадиокомпания."Причиной звуков взрывов в Дамаске стала израильская агрессия с воздуха", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241017/siriya-1978444568.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, дамаск (город), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, Дамаск (город), В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес удар с воздуха по Дамаску
Израиль нанес удар по Дамаску, в небе над столицей слышны взрывы