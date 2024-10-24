https://ria.ru/20241024/chernigovskaya-1979922347.html

Черниговская: провал между ИИ и естественным интеллектом не преодолен

Черниговская: провал между ИИ и естественным интеллектом не преодолен - РИА Новости, 24.10.2024

Черниговская: провал между ИИ и естественным интеллектом не преодолен

Семантический провал между искусственным и естественным интеллектом пока не преодолен, заявила директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T21:37

2024-10-24T21:37

2024-10-24T21:37

наука

россия

татьяна черниговская

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880495396_0:200:2048:1352_1920x0_80_0_0_3376ca1148cd132c2efab419b3647cca.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости, Ольга Липич. Семантический провал между искусственным и естественным интеллектом пока не преодолен, заявила директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета, академик РАО, заслуженный деятель науки и высшего образования РФ Татьяна Черниговская на конференции "Искусственный интеллект и сознание" в президиуме РАН. "Семантический провал между искусственным и естественным интеллектом пока не преодолен, даже если кажется, что преодолен. Но ключевое слово "пока", - сказала Черниговская. По ее словам, на планете человек - "пока что высший вид", его отличает ряд определений, которые с латыни можно перевести как человек разумный, разговаривающий, пишущий, семиотический (образующий смыслы). "Язык - это по-прежнему наша биологическая подпись, он дает нам возможность навести хоть какой-то порядок в этом мире, и это не вопрос болтовни, а вопрос думанья. Мы - существа, живущие в мире смыслов", - напомнила Черниговская. Однако в последние годы, отметила она, на территорию смыслов, интуиции, искусства и других подобных областей, которые казались прежде сугубо человеческой прерогативой, стали заходить и искусственные системы. ИИ создал фото, которое выиграло престижнейший конкурс профессионалов, программа "АльфаГо" обыграла лучшего игрока в го Ли Седоля, большим языковым моделям (чатботам) многие респонденты уже приписывают те или иные уровни сознания. Отличить компьютерную имитацию от правды человеку становится все сложнее. Тем не менее, отличия между ИИ и естественным интеллектом пока есть. "Искусственные системы пока не воспроизводятся сами. У них нет своего социума - они не общаются друг с другом, помимо нашей воли. Они не обладают обыденными знаниями, не имеют здравого смысла. Искусственные системы не в состоянии выстроить свою картину мира… Главная проблема - это проблема понимания, интерпретации фактов, а интерпретация зависит от научной парадигмы исследователя: данные не свободны от теории. Способен ли на это искусственный интеллект? При этом когницией занимается не только мозг, но и тело, а у искусственного интеллекта пока тела нет… Человеческий мозг - это семиотическое пространство, и люди мыслят семантически, прагматически и синтаксически, а ИИ - только синтаксически… Людям удается справляться с многофакторной нестабильностью в постоянно меняющемся мире - у нас в мозге есть для этого механизмы, а есть ли они у искусственного интеллекта?" - отметила ученый. Если же у ИИ всё это появится и он начнет совершать открытия, как Ньютон, создавать произведения искусства, как лучшие мастера человечества, тогда, задает вопрос Черниговская, что будут делать люди? "Если мы делаем себе инструмент (из ИИ - ред.) - у меня возражений нет: большое спасибо! А если мы создаем себе "потомка", то нам предстоит иметь дело с нравственно-этическим кризисом невероятных масштабов, как только они обретут квалиа или то, что мы называем "сознанием", - заключила Черниговская. Ранее в беседе с РИА Новости выступивший на конференции директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин сказал, что ученые могут в будущем создать искусственное сознание. Но делать этого, по его убеждению, не следует из-за опасности непредсказуемых последствий, а лучше сосредоточиться на эволюции систем искусственного интеллекта как когнитивно-бессознательных. Конференция "Искусственный интеллект и сознание" проходит на этой неделе в здании президиума РАН. Главным организатором форума выступил Научный совет при президиуме РАН по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований (НСМИИ) РАН.

https://ria.ru/20240911/chernigovskaya-1971897751.html

https://ria.ru/20241006/pisma-1976581122.html

https://ria.ru/20241014/ii-1978011040.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, татьяна черниговская , российская академия наук