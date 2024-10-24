https://ria.ru/20241024/byudzhet-1979922971.html

Авторы незаконных граффити штрафами пополнят бюджет Ярославской области

Авторы незаконных граффити штрафами пополнят бюджет Ярославской области - РИА Новости, 24.10.2024

Авторы незаконных граффити штрафами пополнят бюджет Ярославской области

Около 80 миллионов рублей поступит в 2024 году в бюджет Ярославской области в виде штрафов за различные административные нарушения, включая за порчу фасадов... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T21:43

2024-10-24T21:43

2024-10-24T21:43

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Около 80 миллионов рублей поступит в 2024 году в бюджет Ярославской области в виде штрафов за различные административные нарушения, включая за порчу фасадов зданий, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, сотрудники региональной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области и муниципальных административных комиссий провели в этом году более 2,6 тысячи рейдов. Выявлено свыше 19 тысяч нарушений, из них 13,7 тысячи – в части благоустройства и 5,5 тысячи – правопорядка. Итоги проведенной работы обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Ярославской области. "В топе нарушений – граффити, незаконная реклама, плохое содержание контейнерных площадок, стихийные свалки, заставленные машинами дворы, собаки на самовыгуле и другие действия, которые зависят исключительно от человеческого фактора, личной ответственности и культуры. Общая сумма наложенных штрафов составила 77,9 миллиона рублей, она пополнит областной бюджет", - приводит пресс-служба областного правительства слова Евраева. Губернатор добавил, что в рамках своих рейдов административные комиссии фиксируют то, чего не должно быть в цивилизованном, уважающем себя обществе, и оперативно реагируют. "Мы продолжим эту системную и комплексную работу по приведению региона в порядок", - подчеркнул глава региона. Как отметил начальник областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Олег Кузнецов, больше всего нарушений зафиксировано в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, а также в Ярославском, Ростовском, Угличском, Тутаевском районах.

https://ria.ru/20241022/remont-1979379385.html

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ярославская область, михаил евраев, ярославль, рыбинск