https://ria.ru/20241024/byudzhet-1979922971.html
Авторы незаконных граффити штрафами пополнят бюджет Ярославской области
Авторы незаконных граффити штрафами пополнят бюджет Ярославской области - РИА Новости, 24.10.2024
Авторы незаконных граффити штрафами пополнят бюджет Ярославской области
Около 80 миллионов рублей поступит в 2024 году в бюджет Ярославской области в виде штрафов за различные административные нарушения, включая за порчу фасадов... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T21:43
2024-10-24T21:43
2024-10-24T21:43
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Около 80 миллионов рублей поступит в 2024 году в бюджет Ярославской области в виде штрафов за различные административные нарушения, включая за порчу фасадов зданий, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, сотрудники региональной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области и муниципальных административных комиссий провели в этом году более 2,6 тысячи рейдов. Выявлено свыше 19 тысяч нарушений, из них 13,7 тысячи – в части благоустройства и 5,5 тысячи – правопорядка. Итоги проведенной работы обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Ярославской области. "В топе нарушений – граффити, незаконная реклама, плохое содержание контейнерных площадок, стихийные свалки, заставленные машинами дворы, собаки на самовыгуле и другие действия, которые зависят исключительно от человеческого фактора, личной ответственности и культуры. Общая сумма наложенных штрафов составила 77,9 миллиона рублей, она пополнит областной бюджет", - приводит пресс-служба областного правительства слова Евраева. Губернатор добавил, что в рамках своих рейдов административные комиссии фиксируют то, чего не должно быть в цивилизованном, уважающем себя обществе, и оперативно реагируют. "Мы продолжим эту системную и комплексную работу по приведению региона в порядок", - подчеркнул глава региона. Как отметил начальник областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Олег Кузнецов, больше всего нарушений зафиксировано в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, а также в Ярославском, Ростовском, Угличском, Тутаевском районах.
https://ria.ru/20241022/remont-1979379385.html
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ярославская область, михаил евраев, ярославль, рыбинск
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославль, Рыбинск
Авторы незаконных граффити штрафами пополнят бюджет Ярославской области
Авторы незаконных граффити штрафами пополнят бюджет Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости.
Около 80 миллионов рублей поступит в 2024 году в бюджет Ярославской области в виде штрафов за различные административные нарушения, включая за порчу фасадов зданий, сообщил губернатор
Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства региона, сотрудники региональной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области и муниципальных административных комиссий провели в этом году более 2,6 тысячи рейдов. Выявлено свыше 19 тысяч нарушений, из них 13,7 тысячи – в части благоустройства и 5,5 тысячи – правопорядка.
Итоги проведенной работы обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Ярославской области.
"В топе нарушений – граффити, незаконная реклама, плохое содержание контейнерных площадок, стихийные свалки, заставленные машинами дворы, собаки на самовыгуле и другие действия, которые зависят исключительно от человеческого фактора, личной ответственности и культуры. Общая сумма наложенных штрафов составила 77,9 миллиона рублей, она пополнит областной бюджет", - приводит пресс-служба областного правительства слова Евраева.
Губернатор добавил, что в рамках своих рейдов административные комиссии фиксируют то, чего не должно быть в цивилизованном, уважающем себя обществе, и оперативно реагируют.
"Мы продолжим эту системную и комплексную работу по приведению региона в порядок", - подчеркнул глава региона.
Как отметил начальник областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Олег Кузнецов, больше всего нарушений зафиксировано в Ярославле
, Рыбинске
, Переславле-Залесском
, а также в Ярославском, Ростовском, Угличском, Тутаевском районах
.